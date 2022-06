Horóscopo chino: Signos del zodiaco menos celosos

Los celos pueden ser peligrosos para una relación, llegando a destruirla por la inseguridad y estrés que genera en las personas.

La astrología oriental devela datos importantes de la personalidad, el estilo de vida y futuro de los individuos, incluso sobre cómo son en sus relaciones de pareja.

Si los celos no son lo tuyo, estos signos del zodiaco serán tu pareja ideal ya que son los menos celosos, según el horóscopo chino.

¿Cuáles son los signos del zodiaco menos celosos?

Con estos signos del zodiaco no sufrirá por celos en una relación.

En La Verdad Noticias te habíamos hablado acerca de los signos del zodiaco que no superan a sus ex amores, hoy conocerás a los que son menos celosos y con los que podrías tener una relación más sana.

De acuerdo con sus características en las astrología oriental, los signos menos celosos son:

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Los nacidos bajo este signo zodiacal están más ocupados en su agitada vida social y su vida laboral como para pensar en celos.

Suelen enfocarse en sí mismos, y uno de sus fuertes es la confianza en él y en la persona que eligen para estar a su lado.

El Dragón considera a los celos como síntoma de debilidad y señal de desconfianza en su pareja, así que no son celosos.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Los del año de la rata son personas que disfrutan su vida al máximo, viven el presente y no se anticipan a los hechos.

Son seres muy imaginativos pero no lo orientan hacia los celos, al contrario su mente no juega con acontecimientos que no son reales.

Además, el drama no es algo que les interese ya que prefieren la paz al ser un espíritu libre.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es un signo muy independiente y no considera a los celos como algo positivo.

Ama la libertad, así que se la da a su pareja; la cual espera de vuelta; ellos no podrían estar en una relación tóxica ni encerrada.

Su mayor virtud es su ser lógico y racional; así que sus relaciones se basan en la amistad y valores. Huyen de la desconfianza amorosa.

Los signos más celosos del zodiaco

Ojo con los signos más celosos.

Como en todo, siempre hay su lado opuesto; en este caso te diremos cuáles son los signos del horóscopo chino que son muy celosos con sus parejas.

Si conoces alguno es mejor que consideres estos datos:

De acuerdo con la astrología oriental, los signos del Caballo, Cerdo y Cabra son los signos del zodiaco más tóxicos por sus celos constantes.

Incluso, se les considera personas muy controladoras y pueden ser muy invasivas; provocando que su pareja se sienta sofocada y fastidiada por su desconfianza.

Normalmente, estos signos generan vínculos poco saludables que no le permitirán disfrutar de su pareja.

Así que mucho ojo con estos celosos, pueden hacerte pasar un mal rato.

