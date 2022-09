Horóscopo chino ¿Cuáles son los signos menos compatibles? Foto: www.freepik.es

Cómo sabes no todos los signos son compatibles al momento de interactuar, de ahí que es bueno que lo sepas antes de entrar en contacto con alguien que en el horóscopo chino no va contigo, de esta manera te evitas descontentos, de ahí que nosotros te diremos cuáles son los que no simpatizan contigo según tu animal en la astrología oriental, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que el zodiaco chino se compone de doce ciclos compuestos por doce años y cada uno de estos está regido por un animal en especial, ¿tú ya sabes cuál te corresponde?

Hace poco te contamos qué signos tendrán buenas noticias en el amor en agosto, pero ahora, iremos más allá y vamos a decirte cuáles no son compatibles contigo.

Signos del horóscopo que para nada pueden llevarse

Signo Perro. Foto: larepublica.pe

Rata

No se lleva con el Gallo ni el Caballo, pues el primero es seguro, serio e inteligente y el segundo es positivo, entusiasta e independiente, de ahí que la rata se siente incómoda, pues no soporta las discusiones y peleas banales del mal genio del Gallo ni la libertad que siempre busca el Caballo.

Buey

No se lleva con el Caballo, Cabra, Dragón y Tigre, pues este signo de la astrología oriental siempre quiere estar a cargo, de ahí que los otros, al ser igual de dominantes que él, terminan siendo sus enemigos de territorio.

Tigre

No soporta al Mono ni a la Serpiente, con el primero no encuentra puntos de en común y con el segundo se siente amenazado, ya que siempre está buscando atención y los Tigre son muy competitivos.

Conejo

No se lleva con los Conejos ni Serpientes, pues es muy exigente y estos dos signos son muy adaptables y modestos, así que provocan que se impaciente.

Dragón

No es compatible con el Perro, la Cabra ni el Buey, estos últimos son tercos y testarudos cómo el Dragón, de ahí que no pueden tener armonía, pero, además, el Perro y la Cabra pueden crear para este un entorno pasivo-agresivo, de ahí que siempre estarán en conflicto.

Serpiente

No se lleva ni con el Cerdo, la Cabra, el Conejo ni el Tigre, pues siempre están en conflicto, algo que es provocado astutamente por la Serpiente que siempre está inconforme.

Caballo

No es compatible con el Gallo, el Buey y la Rata, ya que tienen un temperamento que complica la buena convivencia y se les dificulta llegar a acuerdos con los Caballo.

Cabra

No puede llevarse con el Perro, el Tigre ni el Buey porque las Cabras son muy exaltadas, lo que siempre causa peleas innecesarias, algo que los otros signos no soportan.

Mono

No congenian con los Cerdo ni Tigre, el primero es grosero, egoísta y muy ensimismado, de ahí que no son compatibles, mientras que con el segundo nunca puede comunicarse correctamente, de ahí que entran en pleitos por malentendidos.

Gallo

No tolera a los Perro, Caballo, Conejo y Rata, siempre se están criticando y peleando, de ahí no pueden generar vínculos estrechos.

Perro

No se lleva con los Gallo, Cabra, Dragón y menos con otros Perros, simplemente no se entienden y siempre están peleando.

Cerdo

No se lleva con el Gallo, el Mono ni la Serpiente, pues son muy acelerados, mientras que los Cerdo es lento, pausado y tranquilo, de ahí que siempre entran en conflicto.

¿Cómo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A continuación, te damos el listado completo de los signos de la astrología china, solo debes identificar cuál te corresponde según año de nacimiento.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

