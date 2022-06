Horóscopo chino ¿Cuáles son los signos más tóxicos de todos? Foto: rinconpsicologia.com

El Horóscopo Chino te dirá cuáles son los signos más tóxicos de la astrología oriental, para que, si te encuentras alguno, huyas de inmediato o tal vez descubras que eres uno de ellos, ¿será cierto que eres tóxico?

En La Verdad Noticias te revelamos que el zodiaco chino se compone de ciclos de 12 años y a cada uno se le asigna uno de los 12 animales que lo constituye, mismos que impactarán en la personalidad de cada persona que nazca bajo su influencia.

Hace no mucho te hablábamos sobre aquellos signos que son los más ambiciosos; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre los más tóxicos.

3 signos del horóscopo chino que destacan por ser tóxicos

Caballo

Son apegados a sus parejas, de ahí que tienden a desear estar con ella todo el tiempo, además es malo ocultando sus celos que podrían ser descontrolados, de ahí que tienen que trabajar en este aspecto de su personalidad o ninguna pareja los soportará, pues sus celos son tan graves que incluso son conocidos por los más celosos del zodiaco chino.

Cerdo

Destacan por su nobleza y buenas intenciones, aunque son bastante invasivos con sus parejas y controladores, de ahí que suele exponer a sus parejas a situaciones emocionales que las llevan al límite, pero lo peor es que acostumbran distorsionar lo que ocurre en su relación de ahí y esto afecta directamente en sus vínculos amorosos, por ello, fracasan rápidamente.

Cabra

Este 2022 los nacidos bajo este signo tendrán la gran ventaja de ser favorecidos con mucha energía positiva, misma que deberán usar para mejorar sus vínculos afectivos, de lo contrario seguirán de mal en peor con sus parejas, pues se caracteriza por siempre darles dolores de cabeza, y es que estos signos suelen tener expectativas y objetivos que no coinciden con la realidad, pero eso no es todo, también suelen crear vínculos no saludables que no les permiten vivir felices con sus parejas.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el zodiaco chino?

Para ello, debes identificar en el siguiente listado el año de tu nacimiento, ahí podrás ver que signos eres:

Rata

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

Buey

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

Tigre

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Conejo

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

Dragón

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

Serpiente

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

Caballo

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

Cabra

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

Mono

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

Gallo

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

Perro

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

Cerdo

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

