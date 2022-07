Horóscopo chino ¿Cuáles son los signos más malos de toda la astrología oriental? Foto: www.muyinteresante.es

Hay signos del horóscopo chino que tiene una gran facilidad para mostrar su lado más oscuro, aquí te diremos cuáles son para que, ¡te pongas listo y no te jueguen sucio!

En La Verdad Noticias te revelamos que el zodiaco chino se compone de una manera distinta al occidental, ya que son animales los que representan los signos y cada uno se compone de ciclos de 12 años.

Hace poco te contamos sobre los signos realmente leales en el amor, pero ahora, te diremos todo lo que debes saber sobre aquellos cuya maldad te podría tomar por sorpresa.

3 signos del zodiaco más malvados de todos

Signo rata. Foto: univision.com

Rata

Son muy cuidadosos con su dinero, por eso, no importa quién les pida prestado, ellos sacarán su lado más oscuro para cuidar de su fortuna, así que es casi imposible que den algo para ayudar, pues para él, las personas se acercan solo por interés y no porque se sientan queridos, debido a esto, no les cuesta ser malvados.

Tigre

No duda en sacar su lado oscuro cuando se tiene que defender, pues en cuanto tiene un problema o situación difícil hará todo lo posible para salir ileso, aun cuando termine lastimando a alguien más, por ello, la astrología china los considera buenos amigos y grandes enemigos.

Serpiente

Su astucia les permite moverse sin ser atrapados y al momento de lanzar sus más peligrosos movimientos lo harán estando seguros de vencer, pues se “lavan las manos” fácilmente y siempre tendrán excusas para librarse de los problemas, sin importarles si alguien inocente cae por su culpa.

Te puede interesar: Horóscopo Chino ¿Qué signos tendrán más suerte en el 2022?

¿Cómo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A continuación, te damos el listado de las fechas que corresponden a cada animal del zodiaco chino, solo necesitarás saber el año de tu nacimiento para encontrar cuál es el tuyo.

Rata

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de terra.com.mx