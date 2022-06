Horóscopo chino ¿Cuáles son las parejas menos compatibles en el amor? Foto: mejorconsalud.as.com

El amor es uno de los ámbitos más difíciles de vivir, especialmente cuando te haces pareja de alguien con quien resultas ser “cero” compatible, de ahí que te sugerimos que antes de iniciar una nueva relación te fijes si su signo en el horóscopo chino te será favorecedor, por eso, aquí te advertimos qué animales no se llevan nada bien en el romance, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que el zodiaco de la astrología china se compone de ciclos de 12 años y cada uno tiene asignado un animal que lo influye.

Hace poco te indicamos qué signos son los más infieles de la astrología oriental, pero ahora te diremos cuáles son las parejas menos compatibles en el amor.

Parejas en el horóscopo chino que no son compatibles en el amor

Pareja peleando. Foto: abc.es

Cerdo y Mono

La terquedad y el carácter fuerte son dos características que definen a estos signos, de ahí que no les gusta complacer o ceder ante los demás, por ello, en una pareja siempre están peleando o tienen luchas de poder, pues les encanta competir y vencer, así que si estás en esta situación tienes que trabajar en ser más empático y tener el compromiso de que alguien tiene que ceder de vez en cuando o de lo contrario su amor fracasará.

Dragón y Perro

Estos dos signos sienten una atracción natural, el uno por el otro, pero, aun cuando pueden llevarse bien al comienzo, entre más se conozcan más problemas, tendrán, ya que el Dragón suele ser celoso e impulsivo, mientras que el Perro es muy sensible y no le gustan las reacciones del Dragón, pues es muy enérgico, de ahí que no son una buena combinación.

Cabra y Tigre

Sus filosofías de vida son opuestas, pues la Cabra quiere sentir protección y seguridad en la economía, especialmente, mientras que Tigre es impulsivo y poco materialista, además de aventurero, algo que no combina con la Cabra, la cual destaca por ser tranquila, de ahí que su relación difícilmente prospera.

¿Cómo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

Para conocerlos solo tienes que identificar tu año de nacimiento en el listado que enseguida te compartimos, de esta manera, fácilmente ubicarás cuál es el animal que te rige en la astrología oriental.

