Horóscopo Virgo: 7 de enero de 2020 "Prepárate para un nuevo amanecer"

Hoy 7 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Virgo.

Lo que debes saber Virgo

La Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del tres, la del esparcimiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en el signo de Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio.

Tus sueños son reveladores, clarividentes e indican la posibilidad de cambios fuertes en tu manera de actuar cotidianamente. Surgen nuevos intereses en tu vida amorosa y se fortalecen en lazos cada vez más sólidos. Es el período del dinero inesperado y las posibilidades de viajes exitosos.

No obstante, estás algo inquieto por una noticia que escuchaste y podría perturbarte emocionalmente, no le prestes atención, cada cosa en su tiempo, y su momento, y eso lo sabes tú que eres el paradigma del orden y la perfección.

Amor

Te envuelve un cariz seductor que embelesa a todos, particularmente a una persona muy especial para ti. Di lo que sientes, no te inhibas ni te quedes callado y tendrás mucho éxito en el amor.

Salud

Tus intenciones son las mejores, pero puedes perjudicarte si continúas en un camino de recetarte a ti mismo altas dosis de suplementos nutricionales dejándote llevar por anuncios comerciales y los deseos de mantener tu salud.

Trabajo

Traza una línea divisoria que separe tu buen humor y optimismo de la irresponsabilidad e inmadurez. Así no tendrás ninguna dificultad en tu empleo pues en esta semana habrá algunas personas en tu medio laboral que carecen de sentido del límite y deberás ejercer mucho tacto social cuando interactúes con ellos.

Dinero y fortuna

Eres una persona afortunada, pero confiar demasiado en tu buena disposición puede llevarte a tomar decisiones temerarias. No te precipites y no pongas tus ahorros en manos ajenas, antes de tiempo. Un poco de paciencia no te vendrá nada mal, espera y no te complicarás financieramente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu gran facultad de observación que te ayudará a decir lo correcto en el momento preciso, no antes ni después.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: insistir en algo que ya no tiene nada que ver con lo que fue en el pasado.

¿Qué debo evitar?: tratar de imponer tu punto de vista.

Frase del día: cuando te aplaudan no presumas hasta que no sepas quién te aplaudió.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra, y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis, signo con el cual compartes tu regente,

Mercurio y por donde hoy transita la Luna.

La relación más tensa: las tensiones que hubiere serían con Leo o con Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo.

Si estás soltero o soltera: el año 2020 recientemente comenzado te proyectará a una nueva fase romántica dentro de tu vida sentimental.

FUENTE: Univision

