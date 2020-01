Horóscopo Virgo: 6 de enero de 2020 "Una grata disposición sentimental"

Hoy 6 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Virgo.

Lo que debes saber Virgo

La Luna está en Tauro en la vibración del dos, la de las parejas. Todos los planetas están directos excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio.

El nuevo año se está abriendo con una sorpresa económica y este mes de enero que estás viviendo te colocará en el camino correcto. Tienes de tu parte muchas posibilidades de éxito en una situación amorosa que te trae altamente excitado. Algo positivo sucederá relacionado con un dinero que recibes y no esperabas, puede ser desde una cuenta atrasada hasta un ingreso adicional por algo que te debía un amigo algo reticente.

Las perspectivas que se están abriendo frente a ti son estupendas, Virgo, así que no te inquietes por nada, disfruta lo que está llegando a tu vida. Por otra parte mientras tengas a tu regente, Mercurio, directo, no pierdas tiempo y haz todo lo que has pensado hacer.

Amor

Es tu tiempo, Virgo. Demuestra tu amor con gestos de comprensión y tolerancia, como se espera de ti y de la armonía que surge de este tránsito planetario de tu regente Mercurio por tu elemento tierra, matízalo todo con un toque siempre amoroso.

Salud

Tu regente Mercurio, directo, expande un tono astral positivo para ti si piensas operarte en estos próximos días del año. Ve preparando desde ahora las condiciones porque tu signo recibe una buena vibración cósmica en tu esqueleto.

Trabajo

Es hora de renovarte totalmente en tu vida laboral. Deja un lado esas inquietudes y pesimismos y cumple tus obligaciones sin preocuparte por más nada. Si estás en un plan de mejoramiento laboral darás un salto cualitativo pronto, ¡arriba con el entusiasmo!

Dinero y fortuna

Habrá dinero en algún evento fuera de lo común, pero no el suficiente para resolver todos tus problemas económicos sino más bien para darte un impulso. Estás muy inspirado así que aprovecha la onda que te envuelve e intenta el azar. Se avecinan gratas sorpresas para ti en este primer trimestre del año recientemente comenzado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas que ahora te están llegando y que serán muy bien aplicadas si le pones voluntad y entusiasmo.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Virgo: vacilar en el momento que precisas tomar una buena decisión.

¿Qué debo evitar?: el miedo a errar, el temor a fracasar en algo nuevo.

Frase del día: somos el resultado de nuestros pensamientos, si te piensas a ti mismo fuerte y triunfador, entonces fuere y triunfador serás, si te piensas derrotado y débil, entonces débil y derrotado estarás.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua.

La relación más tensa: podría surgir con alguien de Acuario.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento.

Si estás soltero o soltera: el inicio del 2020 será también el inicio de una etapa intensa dentro de tus relaciones sentimentales, algo que ya estás experimentando.

FUENTE: Univision

