Horóscopo Virgo: 3 de enero de 2020 "Se avecinan momentos y etapas felices"

Hoy 3 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Virgo.

Lo que debes saber Virgo

La Luna está en Aries en la fase creciente y comienza el tránsito de Marte por Sagitario. Estamos en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio.

Hay novedades felices para ti, Virgo, pues se avecina un ciclo de buenas noticias y etapas de realización en este nuevo año que está comenzando esta semana, y aunque Urano está aún retrógrado en tu elemento telúrico ese tránsito lo que te ayudará es a entender mejor a los demás, las motivaciones ajenas, el por qué de la actuación de alguien cuyas palabras o acciones te sorprenderán.

Tu signo está recibiendo el impacto directo de Mercurio, tu regente, en el elemento tierra, y esta posición te inspira a declarar lo que tienes dentro de tu corazón, hablar lo que sientes, decir lo que piensas.

Amor

Este viernes te envuelve un tono de precipitación que puede causar problemas. Tus intenciones son las mejores, pero no continúes pensando que puedes hablar lo primero que se te ocurre sin tomar en cuenta las reacciones ajenas. No te precipites y no pongas tu corazón en esa persona que hace poco conociste y no conoces realmente.

Salud

No te descuides, Virgo. Acude a un médico si experimentas algunos trastornos que no acaban de resolverse con medicinas tradicionales. Tal vez un cambio en tus tratamientos represente precisamente lo que te hacía falta en estos momentos.

Trabajo

Has estado demasiado inquieto por una cuestión laboral que nada tiene que ver contigo sino con quienes están a tu alrededor, pero que de una forma u otra te está impactando y eso te preocupa. Tranquilo, no hay problemas y lo que parecía muy complejo realmente no lo es.

Dinero y fortuna

Se avecina un ciclo de dinero y prosperidad bajo diferentes matices de ahí la importancia de aprovechar las oportunidades que se presentarán una tras otra a partir del mes de enero de 2020 que acaba de comenzar.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el deseo que te inspira comenzar a estudiar algo nuevo, una tecnología, una profesión, un oficio.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: continuar posponiendo las decisiones importantes en tu vida laboral.

¿Qué debo evitar?: la inacción, pensar que las cosas se resuelven por sí mismas sin mediación de tu parte.

Frase del día: comiendo menos, se vive más, la medida es un tesoro, todos los excesos son malos.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua.

La relación más tensa: pueden surgir tensiones con Aries y Leo.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra, y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer, también con Piscis que vibran armónicamente contigo, Virgo.

Si estás soltero o soltera: antes de comprometerte en una relación pregúntate a ti mismo si realmente te interesa o no, si es algo pasajero o considerado más que temporal.

