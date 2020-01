Horóscopo Virgo: 2 de enero de 2020 "Pronto llegará lo que has estado esperando"

Hoy 2 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Virgo.

Lo que debes saber Virgo

La Luna transita por el signo de Aries en la vibración del siete, la del conocimiento. Con la excepción de Urano, que sigue retrógrado en Tauro, todos los demás planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio.

Conocerás personas que te motivarán mucho sobre todo en tu trabajo y vida personal ahora que te sientes algo frustrado por reacciones inesperadas de gentes poco honestas.

Tu percepción de las cosas es clara y definida. Aclararás un asunto que te daba vueltas en la cabeza, Virgo. Sigue tus corazonadas e intuiciones que ahora están muy claras y si tu corazón te indica lanzarte a una aventura amorosa ¡no lo pienses dos veces!

La influencia directa de tu regente, Mercurio, en un signo del elemento tierra como el tuyo, te ayudará a la hora de tomar buenas decisiones.

Amor

Estás en un momento ideal para la reconciliación si has estado alejado de una persona amada debido a malos entendidos o peleas sin sentido ni razón.

Usa tu creatividad e ingenio y haz lo que tu pareja está esperando desde hace tiempo. Demuéstrale la clase de amante que puedes ser en la intimidad.

Salud

Escucha siempre tu organismo. Tu cuerpo emite señales y debes atenderlas bien. Te pondrán en aviso para que te preocupes más por tu salud.

Cualquier problema físico, si es tratado a tiempo te evitará mayores complicaciones. No los subestimes en ningún momento, tú eres un signo altamente consciente de la higiene en general, y esa actitud te ayudará mucho.

Trabajo

Tu talento se pondrá a prueba. A fin de poner a funcionar un plan de trabajo nuevo en tu empleo requerirás la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. No lo olvides.

Dinero y fortuna

Deja atrás los temores y aplica audazmente tus ideas económicas. El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso.

Aprende de tus experiencias y verás. Tú sabes ser osado y si ahora te atreves verás resultados sorprendentes.

TE PUEDE INTERESAR: VIRGO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderada.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: los avisos extrasensoriales que recibes en sueños, inspiraciones y corazonadas.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Virgo: tratar de arreglarle la vida a los demás inmiscuyéndote donde no te han llamado.

¿Qué debo evitar?: la tendencia a criticar.

Frase del día: muchas veces quienes más se jactan de ser muy religiosos y morales esconden algo turbio en su interior.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: muy bien con un signo de tierra y también de agua, especialmente Escorpión y Cáncer. Con Piscis, que es tu opuesto la relación está algo complicada este jueves.

La relación más tensa: ocurre con Sagitario y Acuario.

Tu compatibilidad actual: muy buena con Tauro.

Si estás soltero o soltera: las inquietudes sentimentales se canalizan y el amor ocupa nuevamente el centro de tu vida en este año que está comenzando.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana