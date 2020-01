Horóscopo Virgo: 14 de enero de 2020 "Una solución inesperada, pero feliz"

Hoy 14 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, es compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Virgo.

Lo que debes saber Virgo

La Luna está en Virgo en la vibración del uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio.

Un martes en el que ocurren movimientos astrales únicos dentro de tu horóscopo sentimental pues con la entrada de Venus, planeta del amor, en tu signo opuesto desde ayer, todo tu paisaje afectivo está de fiesta. Sácale el mayor partido posible a esta magnífica combinación planetaria que ahora disfrutas.

Energía y creatividad se conjugan en tu signo creando la receta perfecta para lograr éxitos laborales. Pon en orden tus ideas y elimina las que no sirven.

Aplícalas y verás resultados. Todo lo necesario en estos momentos para poder prosperar económicamente es organizar tus asuntos de tiempo y dinero y dar prioridad a los principales.

Amor

Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa.

Salud

Toma una buena cantidad de jugos naturales y agua fresca. Procura eliminar lo más posible las sodas y bebidas con ingredientes artificiales. Muchos síntomas molestos desaparecerán con esta desintoxicación que limpiará tu organismo.

Trabajo

Hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora puesto que este martes es un día de mucho ajetreo. También es altamente positivo para ti si estás desempleado o buscando un ingreso adicional porque te llegan buenas noticias.

Dinero y fortuna

Las combinaciones planetarias de este martes estimulan tu imaginación y te ayudarán a encontrar oportunidades en lugares donde puedes poner a funcionar tu dinero de manera efectiva y aumentar tus ingresos considerablemente.

TE PUEDE INTERESAR: VIRGO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas y entusiasmo que tienes para echar adelante un plan de trabajo novedoso.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: tratar de imponer tus puntos de vista.

¿Qué debo evitar?: las discusiones con personas poco inteligentes.

Frase del día: un rasgo de la inteligencia es saber cuándo hay que dejar que las cosas sucedan y otras cuando debemos hacer que sucedan.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las relaciones mejore están ocurriendo en tu elemento tierra, y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis.

La relación más tensa: las tensiones que hubiere serían con Leo o con Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo.

Si estás soltero o soltera: terminará una situación que te tenía muy preocupado y nuevamente el amor renacerá en tu vida.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana