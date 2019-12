Horóscopo Tauro: 30 de diciembre de 2019 "Dale espacio y tiempo a esa persona"

Hoy 30 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Tauro.

Lo que debes saber Tauro

La Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del nueve, la que marca el fin de un ciclo. El único planeta que está retrógrado es Urano en tu signo Tauro, todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Acuario.

La situación emocional que estás pasando debes entenderla como una rica experiencia que te ayudará a disfrutar mejor tu vida amorosa y te permitirá sacar adelante tus preocupaciones de pareja y la posibilidad de un arreglo feliz.

Es probable que haya una circunstancia en tu entorno que no te agrade del todo. Tómalo como una gran lección, una experiencia que te ayudará a crecer emocionalmente y te servirá para tomar medidas adecuadas y mejorar tu vida.

Así, cuando comience el nuevo año 2020 estarás ya preparado para vivir intensamente tu nuevo período de vida.

Amor

Según van transcurriendo los días se va aclarando tu paisaje sentimental. No te desalientes si algo no sale inicialmente de la forma que lo has planeado para este lunes, más bien, ajústate a los cambios y adáptate a las nuevas situaciones pues así te irá de una forma excelente ahora que tienes de tu parte la energía directa de tu regente Venus expandiéndose en el elemento aire.

Salud

Las preocupaciones constantes acarrean trastornos de salud. En esta etapa hay un índice positivo de mejoría en tus padecimientos que también se extiende si recientemente has debido someterte a algún tipo de operación asociado con tu vejiga, o las vías urinarias.

Trabajo

Se confirman situaciones laborales pendientes y esta etapa previa al cambio de año notarás como el 2020 trae buenas noticias en tu trabajo

Logras concertar acuerdos y contratos, así como poner punto final a una situación de indecisión que te había preocupado mucho.

Dinero y fortuna

Hoy tienes en tus manos la posibilidad de ganar o perder, pero la decisión final dependerá de tu buen juicio y criterio personal.

Tendrás mucho éxito en el azar si eres muy prudente y cuando hayas recibido algún dinero te retiras del juego.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto a moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la coincidencia feliz, un encuentro casual que puede cambiar tu vida amorosa.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Tauro: dejarte llevar por impulsos emocionales al debatir con otras personas temas controversiales.

¿Qué debo evitar?: los excesos a la hora de comer y beber.

Frase del día

No podemos cambiar las circunstancias, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud frente a ellas.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión.

La relación más tensa: podría presentarse con Aries o con Sagitario.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Acuario y Géminis.

Si estás soltero o soltera: no desestimes a nadie, si estás soltero o soltera donde menos piensas puede estar esa persona especial que tanto buscas y que el 2020 sea un año del amor.

