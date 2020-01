Horóscopo Tauro: 2 de enero de 2020 "Un nuevo amanecer amoroso"

Hoy 2 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Tauro.

Lo que debes saber Tauro

La Luna transita por el signo de Aries en la vibración del siete, la del conocimiento. Con la excepción de Urano, que sigue retrógrado en tu signo Tauro, todos los demás planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Acuario.

Con la entrada de la Luna en Aries, que es un signo del elemento fuego, tu voluntad está en un tono positivo y tu poder de persuasión es alto. Ideal para convencer en el amor, vender algo, hacer un negocio importante o exigir algún derecho.

No te sientas perturbado por nada, las cosas están saliendo bien, taurano. El amor no debe teñirse con toques de desconfianza. Estás en una etapa hermosa de tu vida, el inicio de un nuevo año, una fase de crecimiento personal, de logros y de nuevos horizontes.

Tú sabes cómo poner bien plantados los pies sobre la tierra cuando es menester y ahora es el momento de actuar, sin dejar de soñar, de vivir el presente, plenamente, a cada instante porque tu tiempo es lo único que tienes en la vida.

Amor

Una persona chismosa te está importunando con comentarios desagradables en relación con tu pareja. No te dejes impresionar por esas cosas ni incurras en el error de pedirle explicaciones injustamente a quien comparte tu vida. Confiar asuntos personales a quienes son indiscretos es lo peor que se puede hacer en temas amorosos.

Salud

Durante este ciclo estás expuesto a las infecciones trasmitidas por vía sexual y también a los problemas en la piel. No uses ninguna bañadera que no haya sido previamente limpiada a profundidad y ten mucha precaución si eres persona soltera con diferentes parejas.

Trabajo

Tu horizonte laboral está muy bien auspiciado, Tauro. Si no tienes empleo te encuentras en el umbral de las soluciones. Si tienes un trabajo estable entonces todo va a mejorar considerablemente para ti y vas a lograr una mejor posición en la empresa donde te desempeñas o en la que puedas comenzar a trabajar próximamente.

Dinero y fortuna

No juegues con tu dinero ni permitas que otros lo tomen para hacer negocios sin que te den la parte que te corresponde. Hay algunas personas oportunistas a tu alrededor tratando de sacarte ventaja. Abre los ojos para que no vayas a caer en sus redes tramposas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el nivel de entusiasmo que te envuelve durante este ciclo inicial del año.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Tauro: posponer una actividad gratificante del fin de semana de una forma inesperada,

¿Qué debo evitar?: los juicios apresurados y comentarios extemporáneos con personas charlatanas y chismosas.

Frase del día: es incomparable la alegría que se siente cuando le abrimos la jaula a un ave que está en cautiverio y la vemos salir volando libremente.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Piscis y Escorpión.

La relación más tensa: podría presentarse con Leo.

Tu compatibilidad actual: existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión.

Si estás soltero o soltera: vete preparando para una visita o encuentro inesperado que te colocará frente a quien podría cambiar tu manera de ver tu realidad amorosa.

FUENTE: Univision

