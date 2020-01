Horóscopo Tauro: 14 de enero de 2020 "Un cambio importante en tu vida afectiva"

Hoy 14 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Tauro.

Lo que debes saber Tauro

La Luna está en Virgo en la vibración del uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado. Tu regente, Venus está en Piscis y Urano sigue en tu signo.

Este es un martes reflexivo, de enseñanzas importantes para ti, Tauro, no tanto en tu mundo sentimental sino más bien en el área del trabajo. Si has tenido dificultades laborales modifica tu actitud general. Si es algo externo trata de cambiarlo y si no puedes ve pensando en otro empleo donde te sientas más a gusto y puedas lograr tus objetivos de trabajo sin sentirte tenso todo el tiempo.

Deja a las cosas seguir por el camino que van y no interfieras tratando de hacer tú la parte ajena, sobre todo si hay envuelto dinero o cuestiones legales y careces de la experiencia necesaria para resolver por tu cuenta las dificultades presentes.

Amor

Con el tránsito de tu regente Venus por Piscis y la entrada del ciclo uno te encuentras en un período de revelaciones, taurano. Algo sorprendente puede suceder en cualquier momento relacionado con el regreso a tu lado de quien hace tiempo no ves y deseas tener junto a ti. No te impacientes y pon a funcionar tu sentido intuitivo. El amor está llegando a tu vida.

Salud

No te preocupes demasiado por los malestares que podrías estar experimentando durante este ciclo si estás habituado a ellos y los has sufrido en el pasado. Puedes estar en medio de una recaída, pero será transitoria y pronto te recuperarás.

Trabajo

Estás bien auspiciado laboralmente. Un aspecto favorable vinculado a negocios de compra y venta con el extranjero promete un día excelente en ese sentido, si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio internacional. ¡Alerta!

Dinero y fortuna

Si no te sientes del todo feliz con la forma en que se está desenvolviendo tu economía debes dar los pasos necesarios para ajustarte a tu realidad y establecer nuevos contactos, negocios y puentes de comunicación para ganar más dinero.

TE PUEDE INTERESAR: TAURO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: los sueños, corazonadas e inspiraciones que tengas en estos días, anótalos, hay señales en ellos.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: insistir en algo que no funciona, perdiendo tiempo en ese asunto.

¿Qué debo evitar?: la terquedad taurana, insistir en lo que no debes.

Frase del día: el éxito está en saber la diferencia entre descansar y renunciar, si te cansas, descansa, pero no renuncies.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Piscis, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra, y en especial con Escorpión.

Si estás soltero o soltera: ve preparando las condiciones pues en los próximos días tendrás un encuentro muy interesante que puede cambiar tu realidad afectiva.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana