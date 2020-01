Horóscopo Tauro: 10 de enero de 2020 "Eclipse abre camino de oportunidades"

Hoy 10 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Tauro.

Lo que debes saber Tauro

La Luna está en Cáncer y hoy tiene lugar el primer eclipse lunar del año, precisamente en ese signo. Estamos en la vibración del seis, la del amor, el hogar, la familia. Todos los planetas están directos, excepto Urano que seguirá en tránsito retrógrado en tu signo hasta mañana sábado. Tu regente, Venus, sigue en Acuario.

Es posible que como efecto del eclipse estés algo distraído y demasiado irrealista y por eso es menester que actives tu lado psíquico, taurino. Tu tienes la capacidad de absorber la energía ajena como una esponja y esto puede ser contraproducente porque si te rodean personas negativas te sentirás deprimido y agotado.

Toma medidas para proteger tu privacidad e integridad física y mental. Evita discutir con quienes tratan de molestarte todo el tiempo. Así podrás canalizar tus pensamientos a actividad mucho más creativas sobre todo ahora que tienes la buena influencia de tu regente, Venus, en el expansivo elemento aire.

Amor

Se ha iniciado el ciclo seis con Venus directo en el elemento aire, Tauro. Estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y los arreglos amorosos y sorpresivamente te enfrentas a quien hace mucho no veías o recibes noticias de una persona que te interesa y no está a tu lado. Hay un cambio positivo en tu vida.

Salud

No te inquietes por malestares pasajeros los cuales pueden estarte preocupando demasiado. Las ideas hipocondríacas debes alejarlas de tu mente pues no te benefician en nada y durante esta etapa previa al tránsito directo de Urano por tu signo estás muy bien auspiciado.

Trabajo

¡Estás en tu ciclo seis! Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están muy bien auspiciados en estos momentos. Aprovecha esta buena energía para sacar adelante esos planes estancados y poner a funcionar tu capacidad laboral.

Dinero y trabajo

Te has estado preocupando demasiado por un viaje que posiblemente no llegue a realizarse. Trabaja con el dinero concreto con el que cuentas ahora y no sigas haciéndote ilusiones pensando en juegos de lotería, el azar u otras coincidencias.

Biorritmo astral

Nivel de energía sexual: moderado

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la tenacidad o el tesón, cualidades que unidas a tu paciencia y persistencia te ayudarán a alcanzar el éxito en todo.

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer, Escorpión o Piscis.

La relación más tensa: evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario.

Frase del día: Un trabajo se ha terminado bien cuando no hay nada más que añadir y no hay más que quitar.

Predicción de pareja

Tendencia peligrosa de hoy: descuidar tus asuntos prioritarios y preocuparte por los secundarios.

¿Qué debo evitar? Dejarte influir por quienes tratan de manipularte emocionalmente.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua (Tauro, Virgo, Capricornio así como Cáncer, Escorpión y Piscis).

Si estás soltero: sabrás qué hacer y cómo hacerlo en cada momento, se avecinan días muy felices.

FUENTE: Univision

