Horóscopo Tauro: 1 de enero de 2020 "Disfrutas de mucha claridad mental"

Hoy 1 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Tauro.

Lo que debes saber Tauro

Hoy primer día del año la Luna transita por el signo de Piscis, en la vibración del seis, la del amor y la familia. Todos los planetas están directos menos Urano que sigue retrógrado en tu signo Tauro, tu regente, el planeta Venus, está en Acuario.

¡Feliz año nuevo, Tauro, y motivos habrá para felicitarte! Escucha la voz de tu intuición durante este ciclo inicial del 2020 pues tu vida puede dar un giro inesperado y surgir nuevas fuentes de ingreso y cambios positivos de fortuna.

Hoy miércoles hay una nueva dimensión dentro de tu realidad afectiva. ¿Sueñas constantemente con un número o una persona? Sigue tus corazonadas. Esos mensajes que recibes te colocarán en el camino del dinero y el amor.

Aprovecha la energía latente que te rodea este inicio del año y mes para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad. Frente a ti se están abriendo caminos por los cuales transitarás con paso seguro en este 2020.

Amor

Estás en un buen tono astral, Tauro. Una feliz combinación de factores te va a colocar en el camino correcto y dentro de muy pocos días estarás viviendo una excitante aventura amorosa que te permitirá disfrutar íntegramente de tu vida pasional. Abre los ojos, el romance te rodea acentuado por el efecto de tu regente, Venus, en tránsito directo por el expansivo signo acuariano.

Salud

Podrás superar cualquier crisis con la fuerza radiante de tu voluntad si te han diagnosticando alguna dolencia crónica como diabetes, problemas cardíacos o algo similar. Después que pasen los primeros momentos te recuperarás muy bien.

Trabajo

Puedes sentirte tentado a envolverte en negocios que no están muy claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente.

Dinero y fortuna

Está llegando la hora de un cambio, una actitud diferente ante tu economía. Vende lo que no necesitas, sácale un mayor partido a tus talentos y no regales tu tiempo. Con ligeras modificaciones en tu presupuesto obtendrás mucho más en este año 2020 que está comenzando hoy.

TE PUEDE INTERESAR: TAURO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto, intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro de contenido sentimental que te inclinará hacia el corazón de una persona muy significativa para ti ahora que Venus está directo.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: posponer una actividad significativa por hacer otra menos relevante.

¿Qué debo evitar?: descuidar tus relaciones sociales.

Frase del día: la gente que mejor suele caer a las personas de naturaleza mediocre son quienes le lisonjean y adulan.

Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: un buen día para ti con los signos de agua, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries o Acuario.

Tu compatibilidad actual: muy buena en el caso de los signos telúricos –o sea, de tierra- como Virgo, Capricornio y Tauro.

Si estás soltero o soltera: un miércoles interesante porque descubres sentimientos que se habían mantenido ocultos y ahora salen a la luz.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana