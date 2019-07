Horóscopo: SAGITARIO, Salud, Dinero y Amor para agosto 2019

Si quieres hacer planes anticipados para el mes de agosto de 2019, conocer ¿cómo estará tu salud durante el mes? ¿Cuáles serán los pros y contras en el amor? ¿De qué forma cuidar tu situación económica? Aquí te contamos TODO, signo de Sagitario para que te prepares para el mes de agosto de 2019.

Salud

A partir del 11 de agosto, Júpiter estará nuevamente directo en Sagitario, lo que se traduce en la recuperación progresiva de la salud física, y un mejor estado mental.

El 11 de agosto se producirán dos eventos que incidirán en el estado físico de Sagitario: el comienzo de la fase directa en Júpiter, en el signo del centauro, y el inicio de la retrogradación de Urano en la Casa VI del mismo.

Júpiter directo en Sagitario confiere mayor vitalidad y entusiasmo a los nativos del signo, además de promover un estado anímico positivo, propicio para emprender viajes, aventuras, y proyectos de expansión (personal y profesional).

No obstante, Júpiter (directo) en Sagitario también puede alimentar una tendencia a sobrecargarse física o mentalmente, en la ejecución de los objetivos, debido a la creencia de que es capaz de hacerlo todo.

Es preciso que los hijos e hijas del centauro recuerden que el optimismo no está reñido con la moderación, algo que igualmente deben considerar, al momento de ir de compras, y disfrutar de los alimentos y bebidas.

Este tránsito (Júpiter directo en Sagitario) favorece la recuperación progresiva de quienes se encuentran en período de convalecencia, y una mayor claridad mental, reforzada por la Luna Llena en Acuario del 15 de agosto, sobre la Casa III del signo.

Por otra parte, el inicio de la retrogradación de Urano en la Casa VI de Sagitario, puede interpretarse como el análisis profundo del estilo de vida del sujeto, o el deseo de aferrarse a los viejos hábitos, a pesar de conocer sus efectos negativos en la condición física.

Es posible que el nativo se sienta tentando a probar planes de alimentación y ejercicio, no diseñados para su persona, exponiendo el organismo a condiciones extremas, y probablemente perjudiciales.

Asimismo, puede tener la sensación de que el tiempo no es suficiente para las diferentes tareas que debe acometer, y que debe literalmente correr, generando con ello episodios de estrés y agotamiento.

Para contrarrestar esta tendencia, se sugiere no aceptar nuevas responsabilidades hasta completar las pendientes, y perder el miedo a delegar funciones a compañeros y colegas.

Otro aspecto astrológico a tener en cuenta, durante agosto 2019, es la entrada del asteroide Palas en la Casa XII de Sagitario (26 de agosto), movimiento que alude a la evaluación del pasado, desde la perspectiva del aprendizaje y la estrategia.

Palas en la Casa XII de Sagitario dotará al nativo de mayor prudencia, eficiencia en la gestión de situaciones de crisis (personales o laborales), y el apoyo a terceros que atraviesan eventos de contraste.

Dinero

La retrogradación de Plutón y Saturno en la Casa II de Sagitario, donde también se encuentra el Nodo Sur, implica restricciones a nivel financieros para los nativos del signo.

Sin embargo, esta situación no debe ser vista como limitante, sino como la oportunidad de organizarte económicamente, partiendo de lo que realmente es importante en el presente, y para el futuro.

En otras palabras, si no jerarquizas las inversiones, estarás saboteando tus objetivos, a mediano y largo plazo. No se trata de ser mezquino con el dinero, o que no puedas darte gusto, pero si pierdes de vista la meta, más tardarás en llegar a ella.

En el plano laboral, el inicio de la retrogradación de Urano en la Casa VI de Sagitario, el día 11 de agosto, generará confusión en horarios, y organización de tareas pendientes, por lo que es fundamental, no asumir nuevos compromisos sin antes cumplir con lo previsto.

Evita exagerar y sobrecargarse de trabajo, no estás demostrando eficiencia, sino desgastándote, Urano retrógrado en la Casa VI, invita a repensar estrategias, y crear nuevos hábitos productivos.

En este sentido, Marte ingresará en la Casa X de Sagitario, el 18 de agosto, dando inicio a la formación de un stellium (acumulación de planetas) en esta locación, que contará con la presencia de Venus (21 de agosto), el Sol (23 de agosto), Juno (23 de agosto) y Mercurio (29 de agosto).

Esta configuración estelar se mantendrá activa hasta el 14 de septiembre, e incluso contará brevemente con la participación de la Luna, durante la Luna Nueva en Virgo, del 30 de agosto.

Un stellium en la Casa X de Sagitario puede impulsarte a buscar nuevos horizontes profesionales; pero también conlleva dificultad para decidir entre distintas áreas u opciones de trabajo; y enfrentamientos con personas de autoridad, lo cual no es buena idea, considerando a Urano retrógrado en la Casa VI.

Es posible que el sujeto considere emprender por cuenta propia, incursionar en una nueva inversión u asociación, o tomar un receso de su ocupación actual, hasta adoptar un punto de vista diferente.

La dependencia de una única fuente de ingresos puede generar inseguridad, e insatisfacción. Afortunadamente, Júpiter iniciará su fase directa en Sagitario, el 11/08, apuntando hacia distintas alternativas, en las que podrás canalizar positivamente tu entusiasmo.

Por último, pero no menos importante, el 14 de agosto se producirá el Venus Star Point (conjunción Sol-Venus) en Leo, evento que incidirá sobre la Casa IX de Sagitario.

Con el Venus Star Point en tu Casa IX, y Mercurio transitando por la misma locación, del 11 al 28 de agosto, tus objetivos de expansión personal quedarán claros. No se descartan viajes y mudanzas al extranjero, contactos internaciones, y estudios de nivel universitario.

Amor

En el 2019, el Nodo Norte del Karma se encontrará en la Casa VIII de Sagitario, una posición que invita a descubrir el verdadero poder personal, y vencer el miedo a la intimidad.

Agosto 2019 será una temporada tranquila para los hijos e hijas de Sagitario. La presencia del Nodo Norte en la Casa VIII del signo, invita a la transformación (a través de las relaciones de pareja), vencer el miedo a la intimidad y descubrir el verdadero poder personal.

Asimismo, el hecho de que Quirón retrógrado se encuentre en la Casa V del signo, implica para los solteros una época de reflexión, en la que estarán más interesados en relaciones profundas, que aventuras y coqueteos.

La entrada del asteroide Eros en la Casa XII de Sagitario (4 de agosto) puede significar el reencuentro con una antigua pasión, con la que se compartieron gratos momentos.

