Horóscopo Piscis: 7 de enero de 2020 "La Luna activa tu iniciativa"

Hoy 7 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Piscis.

Lo que debes saber Piscis

La Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del tres, la del esparcimiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en el signo de Tauro. Tu regente, , el planeta Neptuno, está en tu signo.

La energía de la Luna en tránsito por el elemento aire te ayudará a detectar los problemas antes que surjan y podrás sacar de tu vida las cosas que molestan. Terminarás lo que no te conviene e iniciarás una relación más creativa y positiva con los demás, tanto desde el punto de vista sentimental como laboral y económico.

Lo mejor está por venir, pisciano. El amor es una carretera de dos vías en la que ambas partes deben dar y recibir. Si estás en una situación de desventaja emocional debes tomar conciencia de tus propias debilidades y dejar a un lado todo aquello que te impide gozar la vida. Tus horizontes se expanden. ¡Vive tu ilusión!

Amor

Hay una cuadratura hoy martes entre tu regente Neptuno y la Luna (90 grados de diferencia entre ambos), que puede provocar trastornos de comunicación con tu pareja. Procura ser claro, pero sensible, en tus expresiones. No todos entienden tus palabras, habla despacio y siempre pregunta “¿me he explicado bien, está todo claro y entendido?”.

Salud

No se vislumbran problemas graves de salud, pero sí distracciones que pueden causar accidentes menores en el hogar. No dejes al alcance de los niños los objetos peligrosos en tu cocina. Guarda los cubiertos afilados.

Trabajo

Si hoy martes tienes que trabajar procura hacer lo tuyo y no complicarte en asuntos personales ajenos. Si estás de descanso disfrútalo y si te sientes tentado a discutir, respira hondo y espera que pase esa molesta situación. No te dejes manipular.

Dinero y fortuna

Si esperabas algún dinero, cheque, pago o remuneración y no te llega a tiempo no te inquietes. Probablemente se trata de alguna traba energética temporal que muy pronto pasará y traerá nuevas perspectivas, Piscis.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el entusiasmo que te envuelve al escuchar noticias largamente esperadas.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: descuidar la realidad por estar andando con la cabeza en las nubes.

¿Qué debo evitar?: el desgano existencial o la falta de entusiasmo y apatía.

Frase del día: las personas que no tienen nada importante que decir hablan a gritos.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra.

La relación más tensa: evita polémicas con nativos del signo Géminis.

Tu compatibilidad actual: es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: experimentarás tu vida de una forma como hasta ahora no lo habías conocido.

