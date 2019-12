Horóscopo Piscis: 29 de diciembre de 2019 "Te envuelve un tono impaciente"

Hoy 29 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Piscis.

Lo que debes saber Piscis

Hoy ocurre el importante tránsito de Mercurio por el signo de Capricornio. La Luna está en Acuario en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos, excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo.

Estás en el ciclo de las sorpresas y con la influencia que llega a tu horóscopo este fin de semana y fin de año verás que no existen las casualidades. Estarás recibiendo impresiones provenientes de tu panorama astral.

Algo que pensabas estaba ocurriendo sólo de manera casual se convierte en una costumbre y empiezas a interesarte por una persona que inicialmente no te atraía, pero que ahora se está volviendo cada día más importante en tu vida sentimental.

Amor

Ha llegado el momento de actuar con determinación si terminaste una relación o te encuentras en medio de situaciones emocionales inestables. Es el tiempo de abrirse a la nueva vida que tienes frente a ti.

Salud

Toma medidas concretas para no complicarte innecesariamente esta semana laboral que comienza mañana haciendo cosas que puedan alejarte de tu rutina de ejercicios y alimentación. Sé persistente. Proponte metas concretas para el 2020.

Trabajo

Estás en un buen momento para intentar una aventura laboral diferente, explorar horizontes que puedan darte un ingreso extra en el momento que más lo necesites. Se abrirán puertas de oportunidades.

Dinero y fortuna

El mes de enero próximo que se está acercando ya a pasos agigantados llega a tu vida económica con aires inspiradores y pronto te percatarás de la forma inusual, pero expedita, en que puedes incrementar tus ingresos.

TE PUEDE INTERESAR: Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 29 de diciembre ¡Ya están aquí!

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una causalidad o coincidencia que te pone en el camino de una persona muy conocedora.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Piscis: angustiarte por lo que en estos momentos no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: la falta de interés, la desconcentración.

Frase del día:

Quien no respeta el tiempo ajeno abusa de la confianza de sus amigos.

Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer o Piscis.

La relación más tensa: tiende a ser con Leo.

Tu compatibilidad actual: muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries.

Si estás soltero o soltera: no te dejes llevar por una emoción pasajera cayendo en una trampa sentimental que luego te cause problemas, escucha tu corazón que no te engañará.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana