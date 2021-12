Horóscopo Negro 2022: lo que cada signo debe saber

El Horóscopo 2022 ya está aquí y viene justo a finales de año para contarte todo lo que necesitas saber antes de iniciar una nueva vuelta al Sol.

El horóscopo habitual suele prevenirnos sobre los nuevos logros y éxitos que habrá en nuestra vida y por los que ya podemos estar esperando para agradecer, y por otro lado en horóscopo negro predice el lado oscuro del zodiado, es decir, tus defectos.

A continuación te compartimos el horóscopo negro signo por signo para el año 2022. No tengas miedo, siempre puedes encontrar algo que cambie tu personalidad.

Horóscopo negro 2022

Aries

El 2022 estará lleno de retos que, una vez que cumplas con éxito, te recompensarán y darán un nuevo sentido a tu vida. Por algunos momentos verás las cosas más oscuras de lo normal, y si no tienes pareja, posiblemente la pases un poco mal.

Sin embargo, podrás salir del pozo con tan solo echarle iniciativa. Tanta energía puede agobiar a los demás, y quizás sea por eso que tienes tantos amigos pero no una pareja, pero eso tampoco está mal.

Tauro

El 2022 será un año en el que trabajo será lo último que tengas que pedir ¡habrá de sobra! No dejes de esforzarte para conseguir ese puesto alto en la empresa que tanto estás buscando, pero no descuides tus emociones, pues será un año lleno de sube y bajas.

Géminis

Lamentablemente este tampoco será el año para la estabilidad emocional que buscas. Básicamente, porque la actitud bipolar va a seguir ahí y te va a afectar, sobre todo, a las relaciones de pareja.

Es posible que debas enfocar tu atención en progresar académicamente, probar nuevas aficiones, atreverte a dar pasos que no habías dado antes.

Cáncer

Los dramas que estás acostumbrado a montar por absolutamente todo te van a servir de mucho. Cuando se agoten las ideas para ir más allá tendrás que ver las cosas desde un punto de vista más frío.

Leo

Sabemos lo mucho que te cuesta salir de tu zona de confort y seguir tus propios consejos. Menos mal que a tu alrededor hay un entorno que te ayudará a sacar la mejor versión de ti misma. Si en algún momento te sientes sola, ten por seguro que será por algo que tú has hecho.

Virgo

Romper las rutinas saludables para enfocarte en las fiestas es lo que te está haciendo daño. Concentra las energías en tu mejor opción para este 2022: hazle caso a tu cuerpo y recuerda que eres una persona de costumbres, por lo que debes practicarlas lo mejor que puedas.

Libra

Se acabó tu lado amable cuando en el fondo lo que quieres hacer es lanzar bofetadas. Los consejos que das y que tampoco van para ti tienen que desaparecer. Tú debes ser la prioridad. Esto no quiere decir que se te vaya la olla y seas egoísta, busca un término medio.

Aguantar tantas tonterías te ha limitado a la hora de tomar tus decisiones. Eres un poco pesada, pero en 2022 verás muchas cosas cambiar. Es posible que tengas que experimentar una ruptura, solo falta ver con quién.

Escorpio

Este nuevo año será de inestabilidad en la unión familiar. Esto no necesariamente es malo, pero estaría bien que mantengas los ojos bien abiertos, por lo que pueda pasar. En el peor de los casos dejas de vivir en un mundo de caramelo y te independizas.

Sagitario

Ya está bien de sentirte la protagonista de tu propio drama. Está claro que 2021 te ha golpeado con dramas pero, chica Sagitario, la vida sigue y en tus manos está subirte al tren o vivir anclada al pasado. Así que no, no me vengas con lamentaciones.

Capricornio

Me parece estupendo que tu cabezonería te haga tener las cosas muy claras pero, si luego no haces nada, ¿para qué te sirve? Sabes que necesitas pasar a un siguiente capítulo de tu vida, que este ya se te ha quedado corto. Entonces, si no lo haces en 2022, tendrás menos fuerzas para hacerlo más adelante.

Cambia de trabajo, se te ha quedado pequeño; conoce nuevas amistades, no te va a venir mal; manda ese mensaje a tu ‘crush’, antes de que sea demasiado tarde. Solo estás alargando el no estar al 100%.

Acuario

Qué manía con pensar que madurar es solo de frutas, eh. ¡Pues es lo que te toca, chica Acuario! No es normal que sigas teniendo la misma relación con todo el mundo desde que eras una adolescente y que te niegues a asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, una de ellas, decirle a esa persona con la que mantienes un lazo amoroso, que no quieres una relación seria. O a tus amigos, que no te apetece estar de cañas todos los días. Toma tus propias decisiones, que ya es hora

Piscis

¿Que si voy a alimentar que estés más en las nubes de lo normal? Efectivamente, pero es que lo que es, es. Y allí es a donde perteneces. Así que, por favor, deja de hacerte la fría y la calculada, ¡porque no tienes nada de eso! Lo tuyo es repensar las cosas, hacerte tus pájaros en la cabeza y después dramar por ello. ¡No pasa nada! Solo que esto te hace ser más insegura de ti misma. Trabájalo, pero de verdad. Todo no se puede tener, pero sí un equilibrio.

