Horóscopo Maya: La expresiva ardilla

Según la civilización maya y de acuerdo a su propio sistema para calcular la astrología, existen 13 “signos” o mejor conocidos como sellos o lunas, esto debido a que cada uno se divide en 20 días y cada uno es representado por un animal, en esta ocasión compartiremos todo sobre lo referente a los nacidos entre el 30 de mayo al 26 de junio: La Ardilla.

Son simpáticas y generalmente siempre están de buen humor, estas últimas características, unidas a las anteriores, las convierten en las anfitrionas de la fiesta. En definitiva, el perfil de la ardilla es el de la típica persona que todo el mundo quiere tener cerca. Son personas muy expresivas y hablarán con transparencia de sus sentimientos. Ello les hará vivir algunas situaciones dolorosas, principalmente con las personas que no sepan apreciar esa característica.

Ardilla en el trabajo

En general las ardillas son buenas comunicadoras y esa característica las hace especialmente buenas en los trabajos en los que se requiera la interacción con personas: profesores, periodistas, vendedores… Son trabajadoras y saben desplegar todas sus armas cuando la situación lo requiere.

Ardilla en el amor

Los nativos de este signo lo dan todo por amor. Son personas que se esfuerzan en hacer sentir bien al otro. Están muy pendientes de los pequeños detalles y, de alguna manera, esperan que sea algo recíproco. Por ello, si tu objetivo es conquistar a los nacidos bajo este signo, olvídate de las grandes cosas y presta mucha atención a las pequeñas cosas. La ardilla sabe bien que, al final, las grandes cosas son la suma de cosas muy pequeñas.

Mujeres Ardilla

Las mujeres ardilla son muy activas en el terreno laboral y familiar. A pesar de trabajar dentro y fuera de casa, siempre harán la cena perfecta para sus invitados o recordarán una fecha importante. Las nativas de este signo tienen todo bajo control y es un rol en el que se sienten muy cómodas.

La espontaneidad, la creatividad y su eterna sonrisa son algunas de las características que te harán reconocer a una mujer ardilla del horóscopo maya.

Hombres Ardilla

Al igual que las nativas de este signo, el hombre es espontáneo y creativo. Los nacidos bajo este signo son seres muy espirituales, les gusta cultivase, intelectual y espiritualmente. También físicamente y por ello serán grandes deportistas, aunque sea a nivel aficionado.

El hombre ardilla está constantemente buscando la armonía y el equilibrio en su vida personal y profesional. Huirá de los conflictos y de las personas que se los generan, no porque no tenga la fuerza de defenderse sino porque no quiere perder energía en ello.

FUENTE: We Mystic