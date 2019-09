Horóscopo Maya: El Sentimental Venado

Según la civilización maya y de acuerdo a su propio sistema para calcular la astrología, existen 13 “signos” o mejor conocidos como sellos o lunas, esto debido a que cada uno se divide en 20 días y cada uno es representado por un animal, en esta ocasión compartiremos todo sobre lo referente a los nacidos entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre: El Venado.

Si hay algo que defina a los nativos de este signo del horóscopo maya es su sensibilidad y su sentimentalismo. Son personas a las que les gusta amar y sentirse amadas y de las que siempre buscarán vivir momentos de ternura y de cariño.

Para ellos, cada día es una oportunidad para ser mejor y para encontrarse y reencontrarse el uno con el otro. No entienden la vida si no es para ser compartida, no sólo con los amigos, sino con la familia.

Buscan la paz y la armonía en cada uno de sus actos y por ello toman las decisiones despacito, meditando y disfrutando el propio proceso de la toma de decisión y de ejecución de las mismas.

Venado en el Trabajo

Dada su sensibilidad los nativos de este signo destacarán principalmente en las carreras artísticas. Aún así, si están ligados a otro sector, siempre harán gala de su gran creatividad y sensibilidad y transformarán cualquier entorno en el que se muevan en un espacio cargado de armonía.

Para ser eficiente y productivo, tiene que huir de la monotonía y la rutina.

Venado en el Amor

En el terreno amoroso los nativos de este signo se entregarán por completo a la persona que ellos elijan como compañero. Es romántico y colmará a su pareja con detalles que le hagan sentirse la persona más especial del universo.

Mujeres Venado

La mujer venado necesita sentirse bien por dentro y por fuera y trabajará para conseguir ese fin. El lema de su vida es el amor, pero no el amor romántico que conocemos, sino el amor a la vida y a vivirla según el momento.

Tener a una nativa de este signo al lado es una verdadera fortuna pues te hará saborear cada momento como si fuese el último.

Hombres Venado

Si las nativas de este signo son muy decididas, los hombres nacidos bajo esta luna tendrán cierto miedo a entregarse. Son muy sentimentales pero tienen miedo. Miedo a que les hagan daño.

La paciencia será una de las mejores armas si se quiere tener al lado a un hombre venado. También la delicadeza porque cualquier paso en falso puede asustarles y hacerles huir.

El amor con amor se paga puede ser el lema de aquellos que se lancen a la aventura de conquistar a un nativo de este signo.

