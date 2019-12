Horóscopo Libra: 31 de diciembre de 2019 "Inicias el ascenso en tu vida"

Hoy 31 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Libra.

Lo que debes saber Libra

La luna transita por el signo de Piscis en la vibraciń del uno, la de los inicios. Todos los planetas están directos excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro tu regente, el planeta Venus está en Acuario.

Estos días de cambio de año, serán también un cambio energético y con la acción directa de tu regente Venus en el elemento aire, que es el tuyo, lo que ahora experimentes será inolvidable y recordado por mucho tiempo, librano.

Este fin de año se abrirán nuevos canales de comunicación entre tú y los demás, podrás llevar a cabo muchas tareas que has ido posponiendo y con el inicio del 2020 se inicia también para ti uno de esos años cagados de potencialidades que te motivarán a dar un salto cualitativo dentro de tus posibilidades.

Algo inusitado capta tu atención y te percatas que el amor y la amistad tienen ambos el mismo rostro.

Amor

Explora tus sentimientos y no te lances a los brazos de una aventura amorosa que te tiene confundido emocionalmente. Si no te interesa una persona no prosigas la relación y corta el lazo antes de involucrarte más directamente en el asunto pues luego no sabrías como poner fin al compromiso y el 2020 es para vivirlo a plenitud y con libertad.

Trabajo

¿Aún sin un trabajo estable, librano? Tus deseos de conseguir un empleo como te gusta no están lejos de realizarse. Cuentas con el apoyo de familiares y amigos que te darán ese impulso necesario para lanzarte a una aventura laboral poco explorada por ti anteriormente.

Salud

La influencia lunar en tu signo es positiva y estás bien auspiciado, pero no te duermas en los laureles ni confíes demasiado. La salud es un tesoro y si no la cuidas, por muy buena que sea, la puedes perder. No cometas disparates.

Dinero y Fortuna

Consigues ese dinero y puedes pagar a tiempo una obligación urgente, pero si te costó trabajo resolverlo en esta ocasión aprovecha la experiencia para no cometer los mismos errores económicos en el futuro y evitarte todos estos sinsabores ahora que comienza un nuevo año y una nueva posibilidad en tu vida.

Biorritmo astral

Tendencia peligrosa de hoy: Vacilar, dudar demasiado antes de tomar una decisión.

¿Qué debo evitar? Las ideas derrotistas que me sugieren personas fracasadas y pesimistas.

Nivel de energía sexual este martes: moderado

Dinámica cósmica que debes aprovechar: Los estímulos y acicates que estás recibiendo para que eches a andar finalmente ese proyecto.

Predicción de pareja

La mejor relación de hoy: es martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra ya que ambos comparten el regente Venus.

La relación más tensa: evita argumentos con el signo Sagitario y con Virgo.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en general, aunque existe cierto tono inestable con algunos signos como Virgo y Acuario.

Si estás soltero o soltera: tendrás muchos motivos para celebrar durante estas horas finales del mes de diciembre, sobre todo si estás iniciando una nueva relación.

