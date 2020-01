Horóscopo Leo: 17 de enero de 2020 "En tu entorno hay un toque alegre y feliz"

Hoy 17 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Leo.

Lo que debes saber Leo

La Luna se está desplazando al signo de Escorpión en la vibración del cuatro, la base de la pirámide. Todos los planetas transitan directos.

Desde ayer que Mercurio empezó a transitar por tu signo opuesto están ocurriendo muchas cosas. No te apresures a entregar tu corazón a quien aparentemente está muy interesado en ti pero que tu intuición te indica lo contrario.

Una persona amiga llegará con buenas noticias relacionadas con un dinero pendiente y un papel legal extraviado. Este fin de semana que está tocando a las puertas el tiempo te alcanzará para todo lo que deseas hacer si te organizas bien desde temprano.

No desperdicies tu energía hablando por teléfono con gentes charlatanas y concrétate en tus asuntos, de lo contrario al llegar la noche no habrías hecho nada de lo que te proponías.

Amor

El toque sensible, romántico y humano no puede faltar en tu relación en estos momentos. Los aspectos planetarios de tu regente te confieren autoridad y ejecución, pero cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa.

La energía positiva de Mercurio, planeta de las comunicaciones, al entrar directo en tu signo opuesto te confiere elocuencia y facilidad de palabra para poder expresar de forma ecuánime tus sentimientos.

Salud

Haz algo diferente, por ejemplo, un baño tibio después de una jornada fatigosa, pero seguido con una ducha fuerte de agua fría. La combinación de ambas temperaturas será estimulante, y luego un factor relajador para tus nervios.

Trabajo

Te espera una jornada intensa, pero productiva, en tus gestiones asociadas con las cuestiones laborales.

No obstante, tu paciencia se pondrá a prueba ya que deberás lidiar con compañeros poco cooperadores y su resistencia pasiva a realizar su parte te sacará de tus casillas.

Dinero y fortuna

El dinero ganado con tanto esfuerzo debe ponerse a producir o al menos estar situado en inversiones sólidas que te permitan contar con liquidez económica. En estos días se te presentará una oportunidad para hacerlo crecer y prosperar.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tono alegre y optimista que te envuelve estos días.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo: arriesgarte en un negocio o empresa para los cuales no estás preparado.

¿Qué debo evitar?: desestimar una corazonada que te podría conducir al mejor lugar en el momento preciso.

Frase del día: las personas conflictivas se conocen porque crean problemas donde quiera que van.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: muy buena ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario -del elemento aire, pero tu opuesto, también con Géminis.

La relación más tensa: pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Piscis, así como con Tauro que es de tierra.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Leo y Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis.

Si estás soltero o soltera: se presentarán actividades sociales diversas en las cuales no debes dejar de participar.

FUENTE: Univision

