Horóscopo Leo: 14 de enero de 2020 "Un sueño que se materializará"

Hoy 14 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Leo.

Lo que debes saber Leo

La Luna está en Virgo en la vibración del uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado.

Este es un martes que exige de ti ecuanimidad y no precipitarte a la hora de tomar importantes decisiones sentimentales. No cargues con responsabilidades ajenas a la hora del amor. Necesitas intimidad y mucha privacidad en tu vida sexual y si estás viviendo con parientes o personas ajenas a tu pareja trata de aislarte este día y compartir más tiempo con ella.

Antes de iniciar algún proyecto económico arriesgado consulta con personas experimentadas y asesórate apropiadamente. El azar te dará agradables sorpresas si confías más en tus intuiciones y corazonadas.

Amor

Tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy, disfrutar la vida y no incomodarte por nada, además este tipo de situaciones no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo Leo.

Salud

Una preocupación en tu subconsciente te puede estar creando malestares de origen nervioso e insomnio. Sería muy bueno para ti hacer algunos ejercicios de tipo yoga, relajación, aromaterapia o te dieras algunos masajes. Inténtalos hoy.

Trabajo

Cuando las cosas te parezcan más complicadas y difíciles empezarán a resolverse y en estos momentos tu ciclo laboral está en ascenso y aunque te parezca que hay problemas insolubles y situaciones peligrosas todo se resolverá felizmente.

Dinero y fortuna

En un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa. Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu vida las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga la fortuna anhelada.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una idea o inspiración súbita que te impulsa a ponerte en contacto con cierta persona.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: lanzarte a promesas atolondradas, o sea, prometer muchas cosas que luego no podrías cumplir.

¿Qué debo evitar?: las fluctuaciones de carácter.

Frase del día: si estás teniendo problemas cambia tu actitud mental, no es posible tener una vida positiva con una mente negativa.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis.

Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro.

Tu compatibilidad actual: mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer y Piscis.

Si estás soltero o soltera: finalmente llega a tu vida todo aquello que esperabas.

Ritual de ayuda par el Santo Niño de Atocha

