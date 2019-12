Horóscopo Gitano: AMOR y DINERO de nacidos con el signo "Herradura"

El pueblo gitano cuenta con su propia astrología, ya que desarrollaron su propia visión del Sol, las Estrellas y la Luna, es de este modo que el Horóscopo Gitano tiene sus propios signos y características, así que no dejes de conocer cómo es Herradura.

¿Quienes nacieron bajo este signo?

Para mucha gente y en especial para los gitanos la herradura atrae la buena suerte y la prosperidad, y también sirve como un escudo para las energías negativas. Las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero son del signo de la Herradura en el Horóscopo Gitano.

Este elemento usado en los caballos y en las mulas, representa el trabajo y el esfuerzo para lograr algo, es el símbolo de la recompensa que se obtiene por el noble trabajo en la tierra.

Horóscopo occidental: Capricornio

Números de la suerte: 3, 15, 18, 21, 22 y 35

Color: Rojo

Signos compatibles: Puñal, Daga y Campana

Características de nacidos Herradura

Las personas regidas por este signo son trabajadoras, cuidadosas y dedicadas en alcanzar sus metas.

Casi siempre cumplen las metas que se trazan, ya que creen que todo se consigue con empeño y trabajo, son muy perseverantes y obstinados.

La paciencia, la bondad, la perseverancia y la prudencia son algunas de las características de la herradura. Suelen tener metas bien definidas y no escatiman en esfuerzos para alcanzarlas.

La obstinación puede aburrir a más de alguien que trabaje con ellos, se les hace difícil soltar algunas cosas o proyectos, incluso sabiendo que van al fracaso.

Los nativos del signo de la herradura buscan la estabilidad y no se dejan deslumbrar por el brillo fácil ni por el éxito efímero.

Podrá desarrollar trabajos a conciencia, aunque no sean de su vocación o sueños, pero los hará con responsabilidad y dedicación, y más aún si tiene que obtener el sustento para sí o para sus seres queridos.

Le encanta el contacto con la naturaleza y es ahí donde repone sus energías debido a su estrecha conexión con la tierra.

Hacha en el Amor y el Placer

En el amor, los hijos de la herradura buscan un compañero o una compañera para toda la vida y con el cual puedan construir una familia. Son personas serias en el amor, pueden parecer un poco misteriosas y no están para juegos de seducciones, son más prácticos.

La herradura necesita que le den y que le demuestren el amor, para sentirse segura y confiada.

La seguridad y la confianza son las bases de una relación de pareja para estas personas y son las que esperan recibir y que están dispuestos a dar en sus relaciones amorosas.

A este signo le encanta tomar la iniciativa en el sexo y le gusta cubrir a la persona amada de cariños y atenciones. Su sexualidad es intensa, puede ser un amante maravilloso y ardiente.

No es muy afecto a las innovaciones e ideas exóticas novedosas, sino más bien le gusta lo tradicional, pero su sensualidad puede sorprender a su pareja.

Prefiere los lugares reservados, para la intimidad. Sus puntos eróticos son la boca, las rodillas y la espalda.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo Gitano: ¿Quieres conocer tu signo y personalidad?

Herradura en el Dinero y Trabajo

En términos laborales, la herradura puede hacer bien cualquier tipo de trabajo, incluso si no es de su agrado al 100%. Es vital para este signo la estabilidad y la seguridad y no soporta la idea de quedarse sin dinero o sin empleo. Es muy prudente y no le gusta correr riesgos en los negocios.

Son serios y responsables. Les gusta ahorrar y pueden ser muy buenos gerentes. Este signo puede desarrollarse muy bien en profesiones que impliquen responsabilidad como gestor, administrador, político, dirección, policías y cuerpos de seguridad.

También pueden ser excelentes arquitectos, constructores, ingenieros, dentista, osteópatas y cirujanos.

Únete a nosotros en Instagram.

FUENTE: We Mystic