Horóscopo Géminis: 9 de enero de 2020 "Sé concreto, no te diluyas"

Hoy 9 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Géminis.

Lo que debes saber Géminis

La Luna está en Cáncer en la vibración del cinco, la de la intuición sutil. Todos los planetas están directos menos Urano que sigue retrógrado en Tauro, y estamos en las vísperas del primer eclipse lunar del año que ocurrirá mañana. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio

¡Cuidado con los chismes! Un encuentro que tiene muchas posibilidades de expansión romántica podría estropearse si hablas demasiado. Una carta, un mensaje de texto, correo electrónico o una llamada telefónica cambiarán tu vida.

Estás a punto de iniciar un empleo o posición nueva que te dará dinero, pero debes ser prudente y no comentar tus asuntos privados con otras personas, particularmente con aquellas que tienen fama de ser demasiado conversadoras, parlanchinas y faltas de discreción.

Amor

Descubres algo nuevo en tu ser interno. Se eleva tu sentimiento de autoestima y confianza en ti mismo y te sientes capaz de declarar tu amor sin reservas de ningún tipo.

Salud

No te dejes impresionar por personas que siempre están buscando trastornos en los desajustes orgánicos normales que se presentan, o bien como consecuencia de un malestar o alguna imprudencia.

Trabajo

Recibes noticias de un reconocimiento a un trabajo excelente que habías realizado hace algún tiempo y del cual nadie se había percatado hasta ahora. Esto te estimula y te inspira para seguir adelante en tus proyectos laborales actuales.

Dinero y fortuna

No pienses que todo está perdido, ahora está comenzando el mejor ciclo económico para ti. Si no tienes en tus manos el dinero anhelado, no te inquietes. Ya lo recibirás y llegará a ti en ese momento, cuando más falta te haga.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderado tendiendo a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el freno que te imparte tu regente en tránsito por el signo capricorniano que bien aprovechado te ayudará a no decir lo que no te conviene.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Géminis: dejarte envolver por comentarios y chismes de personas envidiosas.

¿Qué debo evitar?: las decisiones tomadas en momentos emocionales ya bien sea de gran euforia o de gran depresión.

Frase del día: la principal ocupación en la vida de una persona inteligente es tratar de pasarla bien todos los días.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: habrá buen efluvio cósmico con Sagitario y Aries, y también con Acuario y Géminis.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo del signo Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en los signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: el aura inminente del primer eclipse del año que ocurrirá mañana viernes te envuelve con un tono cautivador y fascinante, nadie podrá resistírsete.

