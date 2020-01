Horóscopo Géminis: 3 de enero de 2020 "Te sentirás inspirado, sigue tus intuiciones"

Hoy 3 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Géminis.

Lo que debes saber Géminis

La Luna está en Aries en la fase creciente y comienza el tránsito de Marte por Sagitario. Estamos en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio.

Ahora con Marte en el elemento fuego tiendes a volverte muy impaciente, geminiano. La impaciencia es mala consejera y si quieres tener todo resuelto en un santiamén podrías terminar haciendo una chapucería en tu trabajo o inclusive teniendo algún accidente menor.

Afortunadamente como tienes a Mercurio, tu regente, directo, los platillos de la balanza cósmica se equilibran y notarás cómo por la mañana suceden situaciones que podrían inquietarte, pero también cómo durante el día empiezan a surgir las soluciones de una forma expedita y rápida, sin que se compliquen tus asuntos.

Tu agilidad mental geminiana será la llave que abrirá puertas y corazones.

Amor

Este fin de semana es imperativo que priorices lo que debes hacer para no diluir tu energía inútilmente en este nuevo año que está comenzando. Una reacción inesperada en alguien que considerabas amigo te abrirá los ojos frente a una situación sentimental de alto contenido emotivo.

Decide si te conviene seguir, o no. Sin embargo, tampoco tomes decisiones apresuradas pues ahora con Marte entrando en el elemento fuego se requiere actuar con mucho tacto y serenidad.

Salud

Es un día suave en el que te sientes bien. Disfruta tu salud de manera activa, sal esta noche a dar una vuelta, respira aire puro, si puedes ve a un sitio cerca del mar, las montañas, un lago, un bosque, un parque. La naturaleza te energizará, geminiano.

Trabajo

Si estás preocupado por una cuestión de trabajo que no acaba de resolverse pronto tendrás en tus manos la solución esperada. Estos son días de intensa actividad y con la energía directa de Mercurio en el elemento tierra tu nivel de comunicación está muy agudizado.

Dinero y fortuna

La influencia cósmica que hay en tu signo durante estos días del tránsito de Marte notarás cómo te inspiras a la hora de realizar algún tipo de trabajo nuevo que requiera una experiencia previa. Si estás buscando empleo o mejorar una posición estos serán buenos días, aunque surjan demoras, las superarás con voluntad, geminiano.

TE PUEDE INTERESAR: GÉMINIS: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: medio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la oportunidad de intimar con una persona a la cual tú le interesas mucho.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: la vacilación, mostrar inseguridad.

¿Qué debo evitar?: el temor a lo desconocido.

Frase del día: nunca digas que has tenido un fracaso, has tenido son experiencias, algunas agradables, otras no tanto, pero todas lecciones de la vida.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Acuario y Géminis así como Libra y signos de fuego como Leo.

La relación más tensa: tiendes a tener malentendidos con nativos de Tauro y Capricornio.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire (Géminis, Libra y Acuario) así como dos de fuego (Sagitario y Leo).

Si estás soltero o soltera: está llegando tu tiempo así que tómalo todo según se vaya presentando, sin precipitación ni carreras y te asombrarás lo que sucede.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana