Horóscopo Géminis: 2 de enero de 2020 "Te estás preparando para algo grande"

Hoy 2 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Géminis.

Lo que debes saber Géminis

La Luna transita por el signo de Aries en la vibración del siete, la del conocimiento. Con la excepción de Urano, que sigue retrógrado en Tauro, todos los demás planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio en conjunción con el Sol.

Mientras tu regente Mercurio esté en cuadratura con la Luna como está pasando hoy jueves no te conviene prometer nada ni firmar papeles durante ese período.

Podrías estar bajo los efectos de la ilusión y no estar viendo la realidad como es. Si algo te turba, no tomes decisiones apresuradas.

Por otra parte, en este período astral que señala la entrada de un nuevo año en tu vida, estarás poniendo punto final a todo aquello que no te conviene y sacarás el mejor partido de un negocio que ahora cristaliza y te da dinero y prosperidad. Aprovecha la energía directa de tu regente Mercurio por el disciplinado signo capricorniano.

Amor

Procede con más calma. Algo que pasó con tu pareja en un momento de irritación te da vueltas en la cabeza y le estás buscando explicaciones.

No olvides que en el fragor de una discusión se dicen cosas que no se sienten realmente máxime cuando la Luna transita por el elemento fuego. Según olvides serás más dichoso.

Salud

Sigue tus planes, no te desalientes por nada y verás como dentro de pocos días comienzas a cosechar los frutos de tu disciplina en los ejercicios y el régimen de alimentación que te hayas impuesto para bajar de peso. El espejo te devolverá una imagen agradable.

Trabajo

Tu agenda de trabajo en estos primeros días del año tiende a estar sobrecargada. Procura no perder tiempo. Distribuye tus horarios de modo tal que no te agarre la noche sin haber concluido las tareas previstas para ser realizadas antes de mañana viernes. Así no se te complicará el resto de la semana.

Dinero y fortuna

Tal vez incurras en algunos gastos imprevistos debido a una mudada, cambio o llegada de un pariente a tu casa. Ten un dinero en reserva para esas eventualidades y planea tu economía de modo tal que las sorpresas no te afecten tu presupuesto ni tus planes actuales.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la sensación de tranquilidad mental y paz interior que te ayudará a salir airosamente de una encrucijada sentimental.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Géminis: desconcentrarte cuando estés realizando un trabajo o tarea importante.

¿Qué debo evitar?: la dispersión, dejar que la cabeza vaya por un lado y la boca y las manos por otro.

Frase del día: las mentiras más peligrosas son las pequeñas pues no son tan evidentes como las grandes.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis.

Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra pues ambos comparten el mismo astro regente.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo del signo Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: la influencia planetaria de hoy te inspira a la hora de buscar nuevos horizontes y ser osado en el amor.

FUENTE: Univision

