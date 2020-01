Horóscopo Géminis: 16 de enero de 2020 "Estás en el umbral de una revelación"

Hoy 16 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Géminis.

Lo que debes saber Géminis

La Luna transita por el signo de Libra en la vibración del tres, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de tu regente, Mercurio, por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos.

Hoy jueves tu regente Mercurio se está desplazando a tu elemento y se fortalece tu sentido de independencia y libertad personal.

Estás experimentando ciertos sentimientos de ansiedad que podrían causarte problemas en tu trabajo o en tu vida sentimental junto a esa persona. Concéntrate en lo que estás haciendo, geminiano, porque de esa manera todo te saldrá bien y no te atormentes pensando en cosas tristes pasadas.

Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que puedas disponer y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero.

Amor

Habrá encuentros impactantes con gentes cuya personalidad te atraerá en grado sumo y te inclinará a su lado. Estás en un período de mucha excitabilidad sentimental y hoy posiblemente te enamores a simple vista, no te excedas.

Salud

Se abren nuevos períodos de salud en tu horóscopo los cuales te vienen muy bien en este ciclo durante el cual has estado padeciendo de trastornos de ansiedad y nerviosismo. Aprovecha el tiempo para iniciar algún tipo de actividad diferente.

Trabajo

Tus cualidades laborales se evidenciarán en un asunto que requiere mucha paciencia y conocimiento para solucionarlo satisfactoriamente. Lograrás una posición de más relevancia en tu trabajo gracias a tus propias condiciones.

Dinero y fortuna

La intuición afilada de tu signo Géminis con el tránsito de la Luna te ayudará a descubrir los mejores sitios para invertir y también te alejará de los negocios que no valen la pena. Hoy más que nunca atiende tus corazonadas y verás cómo te dan dinero.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu nivel de entusiasmo.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Géminis: pasar por alto los signos y señales que te están llegando.

¿Qué debo evitar?: actuar despreocupadamente cuando lo que se requiere es mayor concentración.

Frase del día: las personas ignorantes se conocen enseguida porque están presumiendo de lo poco que saben.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra pues ambos comparten el mismo astro regente.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo del signo Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: tu facilidad de palabra te permitirá llegar a todos los corazones.

FUENTE: Univision

