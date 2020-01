Horóscopo Géminis: 1 de enero de 2020 "Pronto vivirás una hermosa aventura"

Hoy 1 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Géminis.

Lo que debes saber Géminis

Hoy primer día del año, la Luna transita por el signo de Piscis, en la vibración del seis, la del amor y la familia. Todos los planetas están directos menos Urano que sigue retrógrado en Tauro, tu regente el planeta Mercurio está en Capricornio y en conjunción con la Luna.

¡Felicidades por el nuevo año que comienza precisamente un miércoles, que es tu día zodiacal, geminiano!

Muy pronto recibirás una importante invitación que debes atender puesto que implica un cambio de trabajo, mejora de posición económica y una solución a un asunto que te inquietaba.

Es probable que aumenten tus ingresos y comiences a ver indicios de ganancias significativas. Lo más positivo ocurre en el plano legal o de tus finanzas personales, al recibir una respuesta de un dinero en litigio.

Una corazonada se probará altamente útil durante el resto de esta semana inicial del año 2020 cuando puedas aplicar tu experiencia y conocimiento a una tarea muy compleja.

Tu sentido de colaboración será esencial para lograr el éxito laboral a medida que se vaya desarrollando este primer trimestre del año que está comenzando hoy.

Amor

Con el tránsito de Venus en este miércoles combinado con la acción de la Luna tienes “luz verde” para expresar tus sentimientos.

Tu nivel de comunicación está en un tono elevado y tendrás mucho éxito en el amor hablando abiertamente lo que sientes en tu corazón.

Una persona amada está planeando regresar a tu lado y debes concederle esa segunda oportunidad.

Salud

Tu regente Mercurio está en una cuadratura con Júpiter al comenzar el año 2020. No te descuides si anteriormente has tenido problemas con tu salud y estás sometido a tratamientos médicos. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas.

Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.

Trabajo

Conjunción de Mercurio, tu regente, con el Sol y la Luna este día zodiacal de tu signo geminiano. Las energías planetarias son promisorias si trabajas desde tu casa, o en ella. Este es un buen día para adelantar lo más que puedas y así evitarte situaciones tensas a mediados de semana. Los empleos domésticos están muy bien auspiciados.

Dinero y fortuna

Gozas de una excelente proyección mental con el tránsito de tu regente, Mercurio y la energía cósmica de este día singular. Tu dinero empieza a rendirte y tu intuición realzada ahora con el tránsito de la Luna te permitirá colocarlo en buenos negocios y aumentar tus ingresos.

Biorritmo astral

Nivel de energía sexual: intermedio a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una intuición o corazonada que te indicará el mejor camino a seguir.

Tendencia peligrosa de hoy: ignorar un aviso importante relacionado con tu vida laboral.

¿Qué debo evitar? tomar a la ligera las situaciones que surjan, no darle el peso adecuado a las mismas, el descuido.

Frase del día: Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, hay quien no sabe lo fuerte que es hasta que llega un momento de su vida en que tiene que serlo para seguir viviendo.

Predicción de pareja

La mejor relación de hoy: este miércoles, tu día zodiacal, las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo de Virgo o Capricornio.

Tu compatibilidad actual: en general aceptable pero no muy buena con signos de tierra.

Si estás soltero o soltera: aprovecha el entusiasmo que hoy te envuelve para abrir tu corazón y declarar lo que sientes para que al desarrollarse este año que hoy comienza recojas los frutos de tus inquietudes sentimentales.

FUENTE: Univision

