Horóscopo Escorpión: 7 de enero de 2020 "Un nuevo interés cambiará tus planes"

Hoy 7 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

Podrás olvidar lo que te causó daños emocionales, una traición amorosa o amistosa y con esta nueva actitud, fresca y decidida, entrarás en una etapa creativa, sólida y feliz a partir de hoy. ¡Nada es imposible para un escorpión como tú!

La Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del tres, la del estancamiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en tu signo opuesto, tu regente, el planetoide Plutón, está en Capricornio mientras que Marte, tu corregente, se mueve por Sagitario.

Notarás como muchos asuntos que eran objeto de tu preocupación pasan a un segundo plano y otros intereses empiezan a ocupar tu atención. Espera encuentros sentimentales de gran relevancia en los que estarás frente a esas personas que pueden transformar de forma positiva tu manera de ver la realidad.

Amor

¿Una decepción amorosa?. Hoy lo tomas tan deportivamente que te impresiones a ti mismo. Estás en un camino feliz que te ayuda a olvidar desilusiones y mirar el futuro con nuevas esperanzas.

Salud

Estás muy despreocupado en este día. Esto no es conveniente si tienes que mantener algún tratamiento que requiere constancia o tomar medicamentos a una hora específica. No descuides ese aspecto de tu vida y verás los resultados.

Trabajo

Vas a buscar nuevas alternativas y soluciones para tu trabajo. La rutina y los viejos métodos no funcionan del todo. Abre tu corazón y mente a la iniciativa y verás como todo cambia hoy y mejora tu empleo y condiciones de trabajo.

Dinero y fortuna

El torrente de dinamismo que estás recibiendo te servirá de aliciente para explorar nuevos rumbos económicos. Darás pasos osados en una gestión que implica riesgos, pero que dará dinero. Si no lo intentas te quedarías con la duda y no sabría si esa idea era buena o no.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera intuitiva de ver la realidad y la capacidad que te inspira en estos momentos que estamos iniciando un nuevo año.

Tendencia peligrosa de hoy: sacar a colación cosas del pasado que mejor deben permanecer en el olvido porque no cumple ningún propósito en el presente.

¿Qué debo evitar?: perder los estribos cuando surgen las interrupciones.

Frase del día: la rutina mata la creatividad y la imaginación, hacer siempre lo mismo enmohece nuestro pensamiento.

Predicción de pareja

La mejor relación de hoy: este martes hay buena compatibilidad con Tauro, que es tu opuesto, así como con Cáncer y Piscis.

La relación más tensa: evita las discusiones con personas nativas de Leo o de tu mismo signo Escorpión.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad con agua es alta aunque algo tensa con Escorpión, es buena con los signos de tierra y también se beneficia Libra, que es de aire.

Si estás soltero: el año 2020 recientemente comenzado está trayendo a tu visa una renovación y pronto estarás haciendo planes para cambiar tu realidad afectiva y te asombrarás de lo que consigues.

