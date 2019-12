Horóscopo Escorpión: 30 de diciembre de 2019 "Tus ideas darán resultados"

Hoy 30 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

La Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del nueve, la que marca el fin de un ciclo. El único planeta que está retrógrado es Urano en Tauro, todos los demás están directos. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio.

No te detengas, ¡actúa! Se aproxima un momento de decisiones a medida que se vaya desarrollando este ciclo final del año. Extrema tus precauciones a la hora de hacer algo que podría complicarte la vida. No te desalientes por lo que no puedes resolver. Todo ocurrirá en su tiempo justo.

Sin embargo, debido a una oposición de tu regente Júpiter con el Nodo Norte pueden ocurrir algunas demoras que pronto se irán resolviendo. Espera gratas novedades relacionadas con alguien que amas y que hace tiempo no ves, el amor toca a tu corazón.

Amor

No te impacientes por obtener una respuesta rápida a una cuestión sentimental que estás ahora esperando porque tu insistencia podría alejar de ti la posibilidad del arreglo.

No olvides que durante este ciclo las cosas cambian de la noche a la mañana y en un abrir y cerrar de ojos de la misma manea que estás ya en otro año, entras en otra fase de tu vida.

Salud

Los cuidados que pongas en el mantenimiento de tu salud están dando buenos resultados. Aprovecha esta racha astral para fortalecer tu voluntad y trazarte planes de mejoramiento personal. Si aún no estás en el gimnasio ni haciendo lo que debes, es hora de comenzar ya.

Trabajo

Las transformaciones y cambios laborales crean situaciones de estrés. Tu signo se desconcierta mucho cuando esto ocurre, pero recuerda siempre que una vez terminado el primer impacto empiezas a acomodarte y adaptarte a lo nuevo.

Dinero y fortuna

Tu intuición te ayudará a saber qué es lo más conveniente cuando de invertir dinero se trata. Enfrentarás decisiones difíciles y debes actuar con calma, aplica tu experiencia y consulta con personas conocedoras. Lograrás éxito en tus planes.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía síquica escorpiónida que te inspira y ayuda a entender mejor tu realidad.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Escorpión: guiarte por apariencias y emitir falsos juicios.

¿Qué debo evitar?: hablar demasiado o hacerlo con sarcasmo e ironía.

Frase del día:

Cuando hay paz interior y una vida íntima satisfactoria el rostro refleja esa armonía.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra.

Si estás soltero o soltera: te sentirás querido y halagado por quienes en un momento se alejaron de ti, pero regresan arrepentidos.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana