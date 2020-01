Horóscopo Escorpión: 3 de enero de 2020 "Cuidado con las ironías"

Hoy 3 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

La Luna está en Aries en la fase creciente y comienza el tránsito de tu corregente Marte por Sagitario. Estamos en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en Tauro. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio.

Tu corregente Marte está en el elemento fuego, es un tránsito formidable porque agudiza tu percepción de las cosas, estimula tu inteligencia y te confiere elocuencia, pero cuidado porque tus palabras podrían herir si abusas de la ironía y el doble sentido.

Por otra parte te asombrarás al ver cómo reaccionan ciertas personas que considerabas inteligentes, simplemente por no estar de acuerdo con ellas en ciertos puntos ¡casi se convierten en enemigos!

Por supuesto, quienes así reaccionan, demuestran mucha inseguridad en ellos mismos y tampoco mucha inteligencia emocional. Sin embargo, para evitarte disgustos mejor te callas cuando estés frente a alguien así, si lo que vas a decir no es relevante y puede interpretarse mal.

Amor

Este fin de semana tienes una fuerte tendencia a querer llevar a tu pareja a tu mundo interior. No todos ven la vida con la misma intensidad que tú e intentar cambiar a otros pone en peligro tu estabilidad sentimental. Es hora de equilibrar la balanza, sobre todo en este ciclo inicial del año 2020 que estamos viviendo..

Salud

Tu metabolismo se acelera y te sientes más dinámico y revitalizado en este viernes con muchas más fuerzas para acometer exitosamente las tareas que te has propuesto realizar esta semana y más energía vital en todo lo que haces. Aprovecha este entusiasmo pues mañana podrías sentirte algo cansado.

Trabajo

Es importante que termines lo que estás haciendo antes de lanzarte a algo nuevo puesto que si no haces bien una cosa, entonces la siguiente la harías mal. No te dejes atosigar por gentes atolondradas que no hacen las cosas a tiempo y luego están corriendo para que tú les saques las castañas del fuego.

Dinero y fortuna

Es el tiempo del dinero, Escorpión, así que apresúrate porque desde mañana deberás estar muy alerta a las oportunidades que van a presentarse y cómo aprovecharlas ya que con tu corregente Marte en tránsito por el elemento fuego si no te pones “avispado” podrías dejar escapar la prosperidad.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el súbito interés que ha suscitado en tu vida la presencia de alguien que hasta ahora te era indiferente.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Escorpión: negar tus deseos, tus anhelos.

¿Qué debo evitar?: contar mis intimidades y mis aspiraciones más íntimas a quienes no las saben valorar porque, inicialmente, ¡ni siquiera saben escuchar!

Frase del día: quien pierde su compostura cuando alguien le irrita demuestra inmadurez y ningún control emocional

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer y Piscis. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: lo que buscabas se encuentra en la persona que menos pensabas.

FUENTE: Univision

