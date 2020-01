Horóscopo Escorpión: 17 de enero de 2020 "Estás entrando en el corazón de alguien"

Hoy 17 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

La Luna se está desplazando a tu signo de Escorpión en la vibración del cuatro, la base de la pirámide. Todos los planetas transitan directos. Tu regente, el planetoide Plutón continúa en Capricornio y tu corregente Marte en Sagitario.

¿El secreto de la armonía?: ¡la buena comunicación! Lo que hoy decidas hacer está bien auspiciado astralmente con el movimiento de Mercurio al elemento aire, directo.

Las oportunidades abundan en tu medio aunque no se presenten abiertamente sino de manera sutil en forma de indirectas, insinuaciones, invitaciones. Este es un día de sorpresas y alegría, pero también de mucho trabajo, movimiento y visitas. Cuida tu tiempo y no vayas a diluirte haciendo cosas que no conducen a nada. Es hora de aprender de las experiencias pasadas.

Felizmente hay muchos aspectos de tu vida que ahora están recibiendo un gran impulso, sobre todo el amor y el dinero. Un sueño será revelador.

Amor

Una invitación a un evento social o deportivo te pone en contacto con alguien del pasado que encuentras muy cambiado y despierta en ti sentimientos amorosos. Si los dos están solteros no hay por qué esperar. ¡Sigue tus corazonadas, Escorpión!

Salud

Separa un tiempo en tu agenda para la meditación y relajación. Estás muy excitado últimamente y requieres un período de calma mental. Si puedes ingresar en algún curso de yoga o práctica similar te será sumamente beneficioso.

Trabajo

El tiempo dedicado hoy a limpiar la casa, arreglar los armarios y poner orden en tus asuntos domésticos se revertirá de manera positiva en la forma como aproveches la semana laboral que tienes frente a ti a partir del próximo lunes.

Dinero y fortuna

La Luna está en tu signo y la fortuna puede tocarte inesperadamente en un concurso, competencia o sorteo. Si te invitan a asistir a un casino acompañando a algunos amigos sigue tus impulsos intuitivos y posiblemente tengas sorpresas muy agradables en el azar.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el nivel de optimismo y confianza en ti mismo que ahora posees.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo: insistir para que las demás personas vean la vida como tú la ves.

¿Qué debo evitar?: dejar de hacer cosas importantes por no poner a funcionar mi voluntad de forma apropiada.

Frase del día: las personas arrogantes y soberbias cuando se caen de su altura lo hacen estrepitosamente y con gran escándalo.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro que son de tierra y muy compatibles contigo que eres de agua.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer y Piscis. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera:, si esperas un poco más verás resultados prometedores en tus planes de conquista amorosa.

FUENTE: Univision

