Horóscopo Escorpión: 10 de enero de 2020 "Se avecinan días muy divertidos"

Hoy 10 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

La Luna está en Cáncer y hoy tiene lugar el primer eclipse lunar del año, precisamente en ese signo. Estamos en la vibración del seis, la del amor, el hogar, la familia. Todos los planetas están directos, excepto Urano que seguirá en tránsito retrógrado hasta mañana sábado. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio y tu corregente Marte en Sagitario.

Tu fuerza de voluntad y sentido de determinación escorpiónidos son muy fuertes en este día del primer eclipse lunar del año 2020.

Si necesitas emprender algún proyecto importante te sentirás inspirado y por eso ve haciendo planes desde ahora aunque aún no te lances a nada nuevo hasta que no tengas todo el control en tus manos. Sería mejor esperar a que Urano termine mañana su tránsito retrógrado por tu signo opuesto.

Es tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía tus recursos internos que son muy poderosos y si los canalizas bien te servirán para llegar a tus metas.

Amor

Este es un tiempo de revelaciones sentimentales, Escorpión. La vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente tu presente.

No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y aprovechar el ciclo seis que estás viviendo, el del amor.

Salud

Cuida lo que comes pues tu sistema digestivo está ahora muy sensibilizado y si no te preocupas por ingerir alimentos sanos podrías incurrir en el error de comer “cualquier cosa” y eso no es conveniente en ningún momento, mucho menos en este ciclo.

Trabajo

Si estás iniciando un empleo nuevo o estás comenzando en una responsabilidad laboral diferente, este viernes deberás concentrarte con toda tu energía y evitar entrar en medios sociales dentro de tu horario de trabajo porque algo que leas podría perturbarte y eso reflejarse en tu trabajo.

Dinero y fortuna

Hay un ambiente propicio a tu alrededor que te ayudará a encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en un proyecto que está a punto de realizarse. No te desalientes si ocurre una demora, pronto todo se moverá y habrá dinero, recuerda la acción retardadora de Urano en tu signo opuesto, no te amilanes por nada ni por nadie.

TE PUEDE INTERESAR: ESCORPIÓN: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas renovadoras que ahora te están llegando.Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Escorpión: confundir el amor con la posesión, dejarte dominar por los celos o sentimientos posesivos.

¿Qué debo evitar?: los impulsos emocionales negativos.

Frase del día: la gran paradoja de la vida es que hay quienes viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: inicias un período de sensibilidad sentimental en el que vas a recuperar un terreno que pensaste habías perdido.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana