Horóscopo Escorpión: 1 de enero de 2020 "El año trae una excitante aventura"

Hoy 1 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Escorpión.

Lo que debes saber Escorpión

Hoy primer día del año la Luna transita por el signo de Piscis, en la vibración del seis, la del amor y la familia. Todos los planetas están directos menos Urano que sigue retrógrado en Tauro, tu regente, el planetoide Plutón, está en Capricornio, y tu corregente Marte está en tu signo.

¡Feliz año nuevo, Escorpión! Este miércoles en que la Luna se desplaza a un signo de tu elemento, agua, no dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona querida no dilates el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado.

Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate, es un nuevo año, una nueva vida!

Cumple tus deberes pausadamente y adquirirás experiencia para innovar e inventar. El momento es de aprendizaje y no de exageraciones. Si tratas de hacer más de la cuenta terminarías agotándote. La onda actual es rutinaria en tu sector laboral y también de acercamiento a quien una vez fue muy importante en tu vida y por motivos equis se alejó de tu lado.

Amor

Durante esta primera quincena del año 2020 no es conveniente distanciarte de tu pareja durante largos períodos de tiempo. Trata de tomar medidas para aliviar en lo posible esa situación que puede comprometer la estabilidad de tu vida amorosa y familiar. Recuerda que ahora estás bajo la fuerte energía de tu corregente Marte en tu horóscopo escorpiónido.

Salud

Si no te estás cómodo con tus tratamientos actuales, si padeces de un trastorno crónico o dolencia habitual, antes de cambiar de médico o profesional de salud explora las opciones y no actúes únicamente por un impulso del momento.

Trabajo

Hoy la Luna está en tu elemento y tu intuición se afina. Según abordes un tema delicado en tu empleo evitarás muchas complicaciones y chismes futuros. Evita comentarios con compañeros murmuradores que complican y enredan todo.

Dinero y fortuna

Confía en tus intuiciones y déjate llevar por tus corazonadas durante este fin de semana que sin explicártelo te acercan donde hay dinero y posibilidades de recibir ingresos inesperados. El azar, los encuentros fortuitos y la fortuna te están rondando durante estos primeros días del año 2020.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu intuición escorpiónida que en estos momentos está muy aguda y te ayuda a entender mejor las situaciones que estás atravesando.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Escorpión: dejarte impresionar por quienes llegan a tu lado con ideas tremebundas o falsas.

¿Qué debo evitar?: asociarte con personas conflictivas y de doble moral.

Frase del día: las artes y la creatividad solamente florecen cuando se respira un clima de libertades.

Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles hay buena compatibilidad con Tauro, Cáncer y Piscis.

La relación más tensa: evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries y Leo.

Tu compatibilidad actual: estás muy bien auspiciado con los signos de agua.

Si estás soltero o soltera: un miércoles de admiración mutua en el que descubres cómo has impactado a esa persona e inicies una etapa muy florida en esta primera quincena de enero.

