Horóscopo Chino revela cómo será la suerte en el amor para cada signo

La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones del amor para el fin de semana para los 12 signos del Horóscopo Chino.

Para conseguir lo que deseas es clave cómo y cuándo hacer pedidos al universo para que lo que quieres se te cumpla. La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin lleva estudiando el tema hace muchísimos años con maestros de linaje chinos.

“Quienes estén interesados en conocer más de esta práctica milenaria pueden consultar el Pack Energético de pedidos, que incluye los mejores días y direcciones para que atraigas a tu vida aquello que quieres”, asegura la experta en el Horóscopo Chino.

Rata

“Está propicio para conectar con gente nueva, pero atención porque la energía esta semana te dice cuidado con la gente tóxica. Debes tener mucha atención y no conectar con cualquier persona”.

Es importante que tengas claro lo que quieres y puedas expresarlo. Si conectas con alguien está bueno que puedas decirle lo que quieres, lo que no te gusta y lo que pretendes. Así hay una relación con claridad absoluta por otro.

Si estás en una relación de pareja la energía te dice lucha por lo que quieres, por tus sueños, por la pareja que crees merecer. Atención con la energía esta semana signo Rata que hay muchas cosas positivas dando vueltas.

Buey

“La energía te dice que si estás en una relación, es momento de estar bien en pareja para conectar positivamente con la persona que estés. Debes salir un poco de tanta estructura, relaja, abréte, que la energía está hermosa para el amor.

Si no estás en una relación de pareja y estás queriendo conectar debes tener cuidado porque la energía te dice te puede venir alguien que no sea acorde a tu energía y la relación puede ser un karma. A tener cuidado signo Buey”.

Tigre

“Atención si estás soltero y estás queriendo tener una relación o tenés una cita, debes estar alerta ya que te puedes llevar algunos chascos o desilusiones. Si estás en una relación bueno es positivo para la energía de amor, depende de cómo te enfoques”.

La energía te dice bueno primero debes estar claro en lo que deseas. Evita generar demasiadas ilusiones con algo que todavía no sabes ni de qué va, ni de qué trata, recomienda la experta en astrología china.

Conejo

“En temas de amor, ya es momento de aclarar, de decir la verdad. Atención porque hay cosas que pueden salir a la luz.

Es mejor decir la verdad, moverte con honradez y así podrás liberarte, sacarte peso de encima. Si estás queriendo tener una relación o estás soltero, la energía te dice que hay posibilidades, pero quizás no sea la persona correcta.

A prestar atención porque la energía de esta semana te dice que estés alerta con personas equivocadas. Mejor reconocer los mensajes que te da el universo. Quizás no es por ahí. Presta atención a tu intuición o esos mensajes repentinos que pueden aparecer”.

Dragón

“Si estás en una relación y la situación ya no está bien, hay discordancia, peleas, discusiones, es momento de sentarse a hablar. Debes solucionar las cosas, pero si no puedes establecer buen diálogo, si vas a discutir mejor evita tener diálogo.

La energía no te favorece entonces no la desperdicies. Hay batallas que es mejor no librarlas. Si estás soltero tienes posibilidad de entablar una nueva relación, pero recuerda el mood energético de la semana atención con relaciones que mal empiezan, porque mal acaban.

También hay situaciones que pueden salir a la luz, puede ser que te enteres de cosas o que descubran cosas tuyas. Esto puede traer un poco de tensión. Agradece por tener la posibilidad de ver las cosas como son y no te enojes”.

Serpiente

“Si estás en una relación de pareja tienes que tener paciencia, hablar y poner sobre la mesa tus puntos, lo que quieres. Por complacer a tu pareja o por no salir de la zona de confort no debes dejarte de lado. Está bueno plantear cuando hay cosas que que estás queriendo y necesitas.

Tal vez postergaste demasiadas cosas por tu relación, pero atención Serpiente nunca te dejes de lado por nadie. Si estás soltero hay energía acá de sexo, de amor, de pasión”.

Caballo

“En cuestiones de pareja y amor, si estás en una relación puede haber chispazos, discusiones o incluso enfrentamientos y disgustos. Debes ponerte un tapón de azúcar en la boca y estar en ‘modo amorosito’.

A la hora de entablar un diálogo con tu pareja ten en cuenta que es una de cal y una de arena. Así la energía puede fluir y ayudarte en la situación en la que te encuentres. Ya sea discutiendo, peleando o intercambiando opiniones. Así terminarás enojado o distanciado.

Si estás soltero la energía no está lo mejor para vincularte y conocer gente nueva. Relaja y disfruta de tu soltería”.

Cabra

“En cuestiones de amor la energía te dice que si estás con ganas de conocer a alguien, o de conectar con alguien alerta porque puede que no sea lo que esperabas. Atención. Vas a tener que bajar tus expectativas para no decepcionarte.

Si estás en una relación de pareja puede que haya cosas que no estén bien, o te sientas desanimado. En temas de amor tienes que dejar el orgullo a un lado”.

Te conviene aclarar, hablar, dialogar y si descubres cosas que estaban ocultas la energía te dice que no te enojes. Valora poder tener esta información al alcance de tu mano y establece un diálogo.

Mono

“Si estás soltero hay grandes posibilidades de conquistar el mundo te diría pero atención atención porque hay energía favorable, pero acá también puede que no sea lo que esperabas.

A prestar mejor atención, a lo que te dice tu radar signo Mono para no perder ni desperdiciar tiempo y energía.

Si estás en una relación, hay energía de conquista, de reencuentro. También hay energía de pasión y de sexo. A divertirse Mono, si eso es lo que deseas está la energía ahí para el disfrute”.

Gallo

“La energía te dice si estás soltero hay posibilidades de amor, de conocer gente nueva y de tener una relación. Si estás en pareja es un buen momento para encontrarse, re vincularse, ir a una cena romántica o una escapada de fin de semana.

Pero debes plantearte si estás abierto al amor, si tienes ganas de tener realmente una pareja o en el fondo piensas que es un estorbo, que te quita o te limita tu tiempo. Responde estas preguntas al signo Gallo para ver si realmente es lo que quieres.

Cabe mencionar que es tiempo de tener una conexión mucho más amorosa, así que esta es una buena semana para el signo Gallo para el amor y la pareja, siempre que establezcas primero que quieres”.

Perro

“Si estás en una relación debes prestar atención porque tal vez demasiado trabajo, demasiado enfoque en tu compromisos y poca atención a tu pareja puede que esté tornando aburrida la relación.

Tal vez estás descuidando tu relación, la energía te dice que prestes atención a tu pareja. Recomiendo momentos de conexión. Puedes tener algún detalle y esto haga que se avive un poco el fuego.

Si estás soltero tienes que tener claridad, de qué quieres como pareja. Puedes hacer un listado de qué características te gustaría que tenga esa persona. No te metas de lleno en una relación, solo porque tienes ganas de tener pareja. Espera para que llegue la persona indicada”.

Cerdo

“Hay energía de amor, de pareja, pero la semana no favorece tanto cualquier conexión ya que te puede traer indeseables a tu vida o alguna relación que luego salgas lastimado.

Si estás en una relación de pareja tienes que mediar entre lo que quiere tu pareja y lo que tú quieres. Puede haber un poco de chispazos en temas de amor esta semana pero debes mediar, tener cautela”.

