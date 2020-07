Horóscopo Chino para hoy 31 de julio de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 31 de julio de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Este es un día en el que el trabajo duro y ordenar tu casa pueden traerte la mayor satisfacción personal. ¡Pon música que te guste y disfruta! Puede que tengas que trazar un límite firme con alguien que tiene opiniones muy diferentes. Mantén la calma y sé positivo/a.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Algunos de los problemas de larga duración pueden suponer una pesada carga en tu corazón. Puedes sentirte mejor si confías un secreto a alguien de confianza. Pasar tiempo con gente feliz puede mejorar tu estado de ánimo. No permitas que la culpa o el miedo aparezcan hoy. Encuentra razones para sentirte agradecido/a por lo que tienes.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Piensa en lo que puedes hacer para construir una vida que funcione para ti. Piensa en cosas positivas. Evita los conflictos que no van a ninguna parte. Sé creativo/a en la cocina. La proporción adecuada de comida casera puede hacer que te sientas más centrado/a y seguro/a.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Para resolver cualquier cuestión, comienza con una fase de negociación previa. En primer lugar, toma la decisión de que tienes el derecho a negociar y que vale la pena defenderte a ti mismo. No tengas miedo de negociar para obtener toda la ventaja posible. Ser bueno/a no es lo más importante. Pon tus necesidades primero.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Sé especialmente conservador/a hoy cuando se trate de gastar dinero. Vete a ver escaparates si quieres, pero no compres. Dite a ti mismo/a que no lo necesitas ahora y que no tienes que tenerlo. No te enamores de algo material y, sobre todo, no le digas esto en voz alta a un vendedor.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Tú, u otra persona, puedes estar repleto de comentarios mordaces. En las relaciones sanas se producen un mínimo de cinco comentarios positivos o gestos por cada uno negativo. Asegúrate de que estás manteniendo las cosas en equilibrio. Trabaja un poco más para hacer saber a alguien lo mucho que lo aprecias.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Este no es un día para el compromiso. En una situación difícil necesitas saber cuál es el resultado final. Es decir, que algunas cosas no son aceptables, punto, fin de la historia. Prepárate para alejarte de lo que no funciona para ti. Busca un terreno común pero no dejes demasiadas cosas.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

La necesidad de control puede drenar la alegría, la confianza y la productividad de una relación. Este lado oscuro puede sabotear tus sueños. Si quieres que tu pareja te ayude con el trabajo, hazle una petición concreta y simple. Luego permítele hacer las cosas a su manera.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Relájate y disfruta hoy. La energía anima a apreciar las cosas preciosas y lindas. Esto incluye a niños y cachorros. Ponte en contacto con los amigos. Los movimientos inconscientes de una cita hacia ti indican a una persona que quiere acercarse un poco más. No seas tímido/a si esto sucede.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Este es un día para la lluvia de ideas. Dos cabezas piensan mejor que una. Colabora para llegar a un acuerdo en algún punto intermedio. ¿Qué es lo que la otra persona necesita? Si pueden conseguir lo que quieren, es probable que tú también puedas obtener más de lo que quieres. Los sueños pueden hacerse realidad.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

¿Conoces alguna situación en la que personas que supuestamente se aman profundamente, se tratan el uno al otro peor que los demás? La gente no gritaría a un compañero de trabajo o conocido de la misma manera que a alguien cercano. ¿Cómo era esta relación cuando funcionaba? ¿Cuándo cambió? Sé paciente.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Este es un día maravilloso para servir a los demás. Por ejemplo, si tu persona amada está agotada después de un día de trabajo o situación de estrés, haz algo para favorecer su descanso y rejuvenecimiento. Prepara un baño, mientras realizas algunas tareas necesarias. Ofrece un masaje o una tranquila comida fuera. Incluso los pequeños gestos pueden parecer románticos.

Mono así te irá en el 2020