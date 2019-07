Horóscopo Chino para hoy 31 de julio 2019

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BUEY

Encontrarás en experiencias pasadas las claves para solucionar problemas que estas experimentando actualmente. Jornada de planificación a futuro en la pareja. Aprovecha el día de hoy para poner metas a mediano y largo plazo en la pareja. Las vicisitudes te acompañarán durante toda la jornada de hoy en tu ambiente laboral. No tomes decisiones apresuradas.

CABALLO

Una sensación de tranquilidad finalmente llegará a tu vida. De a poco lograrás retomar tus rutinas cotidianas, ya sin pleitos. Tu tendencia agresiva terminará por alejar de tu vida a esa persona tan importante para ti. Procura cambiar o quedarás solo. Encontrarás la entereza para imponerte ante ciertos pares laborales que te subestiman continuamente. No lo dudes.

CABRA

Día complicado en casi todo nivel. Concéntrate en cumplir con tus responsabilidades lo mejor posible y dale tiempo al tiempo. Día de reencuentros continuos y buenos momentos en la pareja. Estarán completamente sincronizados el uno con el otro. Encontrarás el tiempo necesario para evaluar ciertas ofertas de cambio de rubro en tu ambiente laboral. Medítalas en detalle.

CERDO

Las nuevas rutinas te resultarán tediosas, complicadas y hasta insoportables. Deberás enfrentarlas con tu mejor voluntad. La soledad puede llegar a ser la única manera que tengas de resolver estos asuntos de tu interior que impiden tu entrega total. Recuerda que el trabajo es un medio para alcanzar todos aquellos sueños personales. Aprende a disfrutar de sus resultados.

CONEJO

Tu terquedad y torpeza para encarar las discusiones a nivel personal serán el pie para ciertas discrepancias con seres queridos. Alerta roja a nivel sentimental hoy. Contarás con cero margen de tolerancia durante la jornada. Esto traerá más de una disputa. Lograrás ponerte a la par de los mejores en tu ambiente de trabajo, pero deberás dar todo de ti para mantenerte ahí.

DRAGÓN

El hecho de preocuparte solo por tus necesidades esta comenzando a corroer los vínculos amorosos con los que te rodean. No hay nada de débil en los sentimentalismos. Deberás darle su lugar a los sentimientos si no quieres una vida de soledad. Tendrás una jornada laboral sin mayores sobresaltos durante el día de hoy. Nuevas ideas de inversión rondan en tu mente.

GALLO

Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales. Hoy, a diferencia de en los días recientes, te sentirás mucho más cerca de tu pareja. Jornada positiva para ambos. Tendrás una jornada laboral complicada debido a que estarás con tu mente en otro lado. Procura concentrarte.

MONO

Las situaciones de tensión que te tocarán vivir hoy no ayudarán a tu ya desmejorado estado de animo. No desesperes. La vida no siempre te sonreirá en lo que a relaciones casuales se refiere. Considera la posibilidad de una a largo plazo. No permitas que los sentimientos nublen tu juicio a la hora de tomar determinaciones en tu ambiente laboral.

PERRO

Llegarás a un punto en tu vida en el que la soledad se volverá una adicción para ti. No caigas en un circulo vicioso. Que los constantes avatares a nivel laboral no tengan tanto impacto a nivel emocional en la pareja. Aprende a dejarlos de lado. No te canses de intentar si crees que eres capaz de alcanzar tus metas. Utiliza al fracaso como medio para madurar y aprender.

RATA

La mejor manera de superar ciertos reveces de la vida es mantener la atención fuera del lugar doloroso. Mantente ocupado. Todo conspirará contra tus planes en la jornada de hoy. Deberás posponer todo tipo de salida social. Redistribuye tus tiempos. Distingue a cada subordinado a tu cargo en particular. Esto te permitirá un mejor aprovechamiento de sus habilidades.

SERPIENTE

Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima. Todo irá sobre ruedas el día de hoy. Lograrás grandes avances en la relación que te darán coraje para ir por más. Disfrútalo. Lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica. No dejes ningún cabo suelto.

TIGRE

Estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. Ansiarás llegar al final del día. La vida en pareja es un aprendizaje día a día, deja tu orgullo de lado y muestra que ya has aprendido la lección. Se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible.

