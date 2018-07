Horóscopo Chino para hoy 31 de julio

BUEY hoy 31 de julio

La ocurrencia de algunas vicisitudes tirarán por tierra tus planes sociales y familiares para la jornada. Discúlpate debidamente. Ciertos cambios de ambiente causarán un notable efecto en tu capacidad para seducir. Aprovéchalo al máximo. Se comienzan a abrir ciertos caminos que pueden llegar a transformar radicalmente tu futuro a nivel profesional.

CABALLO hoy 31 de julio

Un hecho que ocurrirá a kilómetros de aquí, repercutirá en tu vida privada. No te preocupes, no será nada grave. En esta etapa, te sentirás querido y contenido por tus familiares y por tu pareja. Disfruta del amor que recibes a diario. Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas. Aprovecha este don.

CABRA hoy 31 de julio

Se presentará la posibilidad de una salida espontánea en la jornada de hoy. Asegúrate de aprovecharla, vivirás gratos momentos. La asperezas con tu pareja podrían continuar si no intentas limarlas. Busca un momento para dialogar y llegar a un acuerdo. Descubrirás que ciertos pares laborales no han sido del todo honestos contigo. Cuestiona sus acciones sin dudarlo.

CERDO hoy 31 de Julio

Lograrás salir a flote luego de enfrentar algunas complicaciones mayores al inicio de la jornada. Felicítate. Iniciará una nueva etapa en la vida de la pareja. Esto los llevará al encuentro de nuevas experiencias positivas. No desaproveches cada oportunidad que tengas de pulir tus conocimientos en el área laboral que desempeñas.

CONEJO hoy 31 de Julio

Necesitarás mantener un ritmo constante pero intenso para poder adaptarte a los cambios que se producirán de manera repentina. Tienen todo a su favor, los amigos, la familia, los seres queridos, todos apuestan por este amor. Sin embargo, tú tienes dudas. Sabrás aprovechar una ocasión que se presenta, que todos veían como poco próspera. En cambio, tu instinto no se equivocó.

DRAGÓN hoy 31 de Julio

La clave para hoy es mantener la calma cueste lo que cueste, por más que algunos quieran sacarte de las casillas. En cuestiones del amor, deberás hacer lo que dicte tu corazón si quieres que esta relación prospere. Tu mente puede engañarte. No se te escapará detalle de una operación comercial que promete rendirte importantes dividendos a corto plazo.

GALLO hoy 31 de Julio

Podrás dar grandes pasos en la pareja durante la jornada de hoy. No dejes que el miedo o la timidez te impidan hacerlo. El amor llamará a tu puerta el día de hoy. Una ex pareja aparecerá de la nada con una invitación que te llenará de sensaciones. Toma las cosas con mucha calma durante la jornada de hoy. Las cosas se complicarán pero saldrás airoso si te mantienes sereno.

MONO hoy 31 de Julio

Contarás con una confianza en tus habilidades verdaderamente envidiable, que te abrirá un sin numero de puertas hoy. Recuerda la frase cosecharás tu siembra. No pretendas obtener nada de una relación si no estas dispuesto a brindarte a ella. Poco a poco te verás alcanzando tus metas a largo plazo a nivel profesional. Realizarás grandes avances en la jornada de hoy.



PERRO hoy 31 de Julio

Tu capacidad de resolución hará que tus superiores hablen bien de ti, pero también que tus compañeros te envidien. Ten cuidado. Sorprende a tu pareja con toda tu experiencia en el arte de amar. Propuestas audaces surgirán de común acuerdo. Siempre has encontrado una solución a tus problemas. Tranquilo, esta vez también la hallarás, por más que cueste.

RATA hoy hoy 31 de Julio

No contarás con la energía que es característica en ti durante la jornada de hoy. Se complicará mantener tu ritmo acostumbrado. No permitas que un entorno hostil socave la confianza que tu pareja tiene en ti. Demuéstrale que no tiene nada de que dudar. Deberás tomar una actitud más activa a la hora de reclamar por el pago de tus servicios profesionales. No lo dudes más.

SERPIENTE hoy 31 de Julio

No creas que estás solo en esta causa. Hay mucha gente de tu trabajo que piensa como tú, sólo hace falta hallarla. Dejarás la soledad y rápidamente hallarás a la persona que te brindará amor, cariño, contención y buen sexo. Felicitaciones. Surgen acuerdos con colegas y socios que te ayudarán a reponerte de tus problemas financieros. Devuelve favores.

TIGRE hoy 31 de Julio

Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura. Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará. Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

