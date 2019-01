Horóscopo Chino para hoy 31 de enero

¡Por fin! Enero finaliza su mes y te brinda lo mejor del Horóscopo Chino; no te lo pierdas y descubre todo lo que te deparan en tu día.

BUEY hoy 31/01/2019

Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean esta comenzando a alejarlas de ti. Cuidado. No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas. Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.

BUEY características del signo.

CABALLO hoy 31/01/2019

Sentirás que es necesario realizar un cambio inmediato en tu estilo de vida si pretendes una existencia normal. Por causas de fuerza mayor deberás postergar los planes que tenias con tu pareja para el día de hoy. No te enfades. Aprovecha la jornada para informarte sobre aquel asunto laboral que tienes en suspenso. Esto te ayudará a tomar una decisión.

CABALLO características del signo.

CABRA hoy 31/01/2019

Las ganas de renovarte y de verte distinto se hacen presentes. Empezar por un cambio en tu cabello puede ser el primer paso. Las sospechas que tenías sobre tu pareja se confirmarán. Habla abiertamente con ella y deja bien en claro tu punto de vista. El ahorro es la base de la fortuna, pero tampoco te prives de darte gustos por el sólo hecho de no gastar.

CABRA características del signo.

CERDO hoy 31/01/2019

Jornada propicia para iniciar el dialogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos. Las tensiones de una realidad difícil y complicada están comenzando a hacer mella en la comunicación de la pareja. Cuidado. Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.

CERDO características del signo.

CONEJO hoy 31/01/2019

Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía. Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina. Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva.

CONEJO características del signo.

DRAGON hoy 31/01/2019

Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas. Jornada negativa para la pareja. Cada palabra parecerá ser una tentación para caer en inconvenientes. Modera tus palabras. Comenzarás a ver los resultados de el tiempo extra que has invertido en tus actividades extracurriculares. Disfrútalo.

DRAGON características del signo.

GALLO hoy 31/01/2019

Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas. Desgraciadamente tus celos han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro. Supera tu inseguridad. No te quedará otro remedio más que dejar de lado tus planes de ocio para la jornada y dedicarte a terminar ciertos trabajos.

GALLO características del signo.

MONO hoy 31/01/2019

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan. El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete. Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

MONO características del signo.

PERRO hoy 31/01/2019

Jornada fundamentalmente mala en casi todo tipo de aspectos. Considera la posibilidad de no iniciar nuevos proyectos hoy. Deberás dejar de lado el orgullo y hacerle notar a tu pareja que necesitas de su ayuda. No temas mostrar tus sentimientos. Alcanzarás grandes logros en tu trabajo el día de hoy gracias al gran poder de concentración con el que contarás. Aprovéchalo.

PERRO características del signo.

RATA hoy 31/01/2019

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, empieza una dieta o inscríbete en el gimnasio. No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja, sólo ustedes dos saben cuál es la mejor fórmula para estar juntos. Ya no sabes qué hacer para que tu dinero rinda más. Tal vez deberías probar con los juegos de azar, puede irte bien.

RATA características del signo.

SERPIENTE hoy 31/01/2019

No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado. Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada de hoy bajo ninguna circunstancia. Demostrarás tus aptitudes volviéndote completamente inmune a la presión en las determinaciones a tomar hoy.

SERPIENTE características del signo.

TIGRE hoy 31/01/2019

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado. Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu ultima pareja. No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continua adelante sin bajar los brazos.

TIGRE características del signo.