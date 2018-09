Horóscopo Chino para hoy 29 de septiembre

Toda la información sobre los signos chinos. Características y compatibilidades, relación con el zodiaco occidental y mucho más lo encontrarás en esta página realizada con el apoyo de profesionales Astrólogos reales. El horóscopo chino de hoy lo tendrás siempre a la mano con nosotros.

Calendario Chino; encuentra tu signo aquí:

BUEY para hoy 29/09/2018

No dejes ningún cabo suelto a la hora de realizar los planes para la jornada de hoy. Todo irá sobre ruedas si así lo deseas. La reaparición de un amor del pasado traerá ciertos eventos inesperados a tu vida. Mucho cuidado en tu forma de actuar. Tu temperamento será puesto a prueba en el día de hoy. Respira hondo y no pierdas los estribos bajo ninguna circunstancia.

CABALLO para hoy 29/09/2018

Sabes cómo tratar a la gente y cómo mantener un trato cordial con tus superiores, sería hora que comiences a ponerlo en práctica. Sabes qué tipo de pareja es la que quieres y no necesitas del consejo de nadie ni de recetas mágicas. Al fin eres feliz. Tienes un buen pasar económico, pero en tu ambiente de trabajo no eres feliz. No te aflijas, pronto habrá buenas noticias.

CABRA para hoy 29/09/2018

Contarás con algo de tiempo libre en tus manos lo que te permitirá indulgirte en ciertas cosas. Disfruta de la jornada. La necesidad de un mejor estándar de vida esta haciendo mella en la relación. Busca el dialogo con tu pareja para contenerla. Aprovecha la jornada para terminar con todo ese trabajo acumulado durante al semana. Deja de postergar tus responsabilidades.

CERDO para hoy 29/09/2018

Nunca aceptaste los consejos de nadie. Eres muy soberbio y osado, pero tu desobediencia te hará dar la cabeza contra la pared. Saber que hay alguien que te desea, te resulta excitante, pero recuerda que tú tienes pareja. Piensa bien lo que haces. Después de mucho tiempo de sacrificios y trabajo duro, tu situación logrará cambiar. Tus esfuerzos valdrán la pena.

CONEJO para hoy 29/09/2018

Tendrás un mal humor generalizado que se extenderá hacia todo tu entorno provocando tensiones y molestias por doquier. Tendrás grandes problemas para dejar atrás un capitulo de tu vida. Toma el tiempo que sea necesario antes de continuar. No hay otra forma de despojarte de tus responsabilidades que no sea el cumplirlas. Resígnate y avócate a ellas.

DRAGON para hoy 29/09/2018

Quizás debas ocuparte más de la decoración de tu casa. Sería bueno que vayas evaluando qué color le va mejor a tus paredes. Si expresas claramente tus sentimientos, es muy difícil que tu pareja logre comprender su significado. Abre tu corazón. El esfuerzo y la perseverancia que le pones a tu trabajo serán elogiados por tus compañeros y también por tus superiores.

GALLO para hoy 29/09/2018

La cocina es una buena terapia. Hoy, compra algunas verduras frescas y prepara una rica comida, te vendrá bien para relajarte. Las diferencias que ayer los separaban, hoy son el motivo de unión. Lograron revertir los conflictos para bien. Cuesta encontrar gente de confianza, más cuando hay dinero de por medio. Piensa bien a quién dejarás a cargo de tus finanzas.

MONO para hoy 29/09/2018

Te sentirás abrumado por ciertos eventos que deberás atravesar hoy. No dejes que estas situaciones te afecten en demasía. Jornada prospera para todo tipo de introspección y redefinición de ciertas conductas en la pareja. Aprovéchala. No cedas antes la presión de un ambiente laboral competitivo. Muéstrate frío ante las miradas de tus pares laborales.

PERRO para hoy 29/09/2018

Mirarás hacia el pasado y caerás en cuenta de lo mucho que has logrado madurar en poco tiempo. Enorgullécete de ti mismo. Tomarás decisiones clave en el futuro de la pareja. Piensa detenidamente antes de llegar a una determinación. Tendrás una tendencia a meterte en enredos en tu ambiente laboral durante toda la jornada de hoy. Se cuidadoso.

RATA para hoy 29/09/2018

Deberás enfrentarte con serios retrasos durante la jornada de hoy debido a situaciones más allá de tu control. No desesperes. Serás dueño de un encanto avasallador durante la jornada de hoy. Aprovéchala para iniciar todo tipo de conquistas. Utiliza el tiempo libre extra para meditar la posibilidad de realizar ciertas inversiones que rondaran tu mente últimamente.

SERPIENTE para hoy 29/09/2018

Día muy complicado a nivel sentimental. Tus recientes acciones indiferentes te han llevado a una situación más que difícil. Que los recientes acontecimientos vividos a nivel emocional te sirvan como lección para regular tu comportamiento a futuro. Podrás desligarte tempranamente de tus responsabilidades laborales durante la jornada de hoy. Aprovecha el tiempo extra.

TIGRE para hoy 29/09/2018

Sentirás que es el momento de intentar recuperar una amistad que hubieras dejado de lado desde hace ya un tiempo. No reniegues de la situación que estas atravesando, siendo que tu eres el único responsable por ella. Resignación Deberás renunciar a ciertas metas que te habías planteado a futuro para garantizarte seguridad financiera.

