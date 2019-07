Horóscopo Chino para hoy 29 de julio 2019

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BUEY

Deberás entender que no puedes salirte con la tuya todo el tiempo. Debes aceptar las opiniones de los que te rodean. El tiempo es el mejor remedio para superar los problemas. Tomate un lapso para estar solo y olvidar viejos amores. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu trabajo. Todo irá sobre ruedas durante todo el día. Disfrútalo.

CABALLO

Hoy se pondrá a prueba tu temple ante los imprevistos negativos en tu ambiente laboral. Aprovecha esta oportunidad de brillar. Día de corazones rotos. Hoy será se dará el final de una relación destinada a desmoronarse. Busca estar con amigos. Encontrarás hoy problemas para controlar las actividades de tus subordinados. Cuidado con las responsabilidades incumplidas.

CABRA

Tendencia a excederte en tus palabras experimentarás durante la jornada de hoy. No permitas que esto te ponga en problemas. Sentirás la electricidad en el aire con tu pareja. Jornada adecuada para estar cada uno por su lado. Evita choques. Jornada más que adecuada para todo tipo de aprendizaje, capacitación o mejoramiento de tus habilidades en tu área de trabajo.

CERDO

Estarás entre la espada y la pared ya que hoy te cuestionarás tus inseguridades y miedos más profundos. En cada paso que diste te alentaron y te ayudaron, no creas que llegaste a ese lugar por ti solo. Dale el mérito a tu pareja. Avanzarás de a poco y con mucho trabajo, lo que te causará frustración por no ver resultados inmediatos. Sé paciente.

CONEJO

Vivirás una jornada sin muchos cambios en el día de hoy. Apégate a tu rutina establecida y todo irá sobre ruedas. Llego el momento en el cual deberás decidir que rumbo tomarás en lo sentimental. Medítalo profundamente y toma una decisión. Lograrás batir tus propios récords de tiempo en la conclusión de tus tareas laborales diarias. Busca rediseñar tu itinerario.

DRAGÓN

Para alcanzar grandes cosas es necesario pasar por grandes esfuerzos y escollos. Valora tus progresos como corresponde. Presta más atención a tu pareja. Ella se encuentra pasando por un problema actualmente. Busca ayudarla en la forma que puedas. No importa cuanto empeño pongas, tu trabajo parece apilarse sin remedio. Intenta mejorar la forma de administrar tus tiempos.

GALLO

Contarás con una mente completamente cerrada en el día de hoy. Tus noveles de terqueza subirán a valores astronómicos. Los excesos son siempre nocivos para la relación. Procura el dialogo para intentar sacarlos de ella urgentemente. No podrás darte ni el más mínimo lujo debido a tus recientes inconvenientes a nivel económico. Ajústate el cinturón.

MONO

Sentirás, más fuerte que nunca, la soledad cuando vuelvas a tu hogar. Quizás es tiempo de iniciar algo serio. La relación con tu amante hará vibrar los cimientos de tu pareja. Evalúa las consecuencias de tus decisiones antes de tomarlas. Busca la afluencia de nuevas ideas fuera del ambiente de trabajo. En tus momentos de ocio tómate un tiempo para pensar.

PERRO

Respirarás bocanadas de libertad después de un largo encierro. Te sentirás un poco incómodo pero alegre de estar lejos de la tormenta. Con engaños y malicia te pondrán en una situación complicada ante tu pareja. Mantén la calma y no dejes que te manipulen. No te acostumbres al éxito fácil. Este terminará por hacerte pensar que las metas importantes no llevan trabajo alguno.

RATA

Lograrás encontrar hoy en tus objetivos laborales todo lo necesario para enfrentar las perdidas a nivel emocional que has sufrido. Comparte tus gustos y predilecciones con tu pareja. Dale el lugar que necesita en tu vida, no te aísles solitario. Grandes expectativas adornan tu jornada para el día de hoy. Especial para todo tipo de presentaciones y eventos importantes.

SERPIENTE

Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia. Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo. Día no propicio para la celebración de cualquier tipo de contratos o nuevos proyectos. Dilata todo hasta mañana.

TIGRE

Día de reflexiones continuas y replanteamientos profundos. Lograrás ver ciertos aspectos antes ocultos de tu personalidad. Las atenciones en la pareja son las que hacen la diferencia entre una convivencia convencional y una cargada de felicidad. Día de entredichos y discusiones con tus superiores. Se moderado con tus palabras, siempre pon el respeto de por medio.

