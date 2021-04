Las mejores predicciones del Horóscopo Chino para hoy 29 de abril de 2021 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y cómo debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas, aquí en La Verdad Noticias!

Horóscopo chino dragón

Hoy sentimientos del pasado te pondrán a prueba, y lograrás averiguar si realmente los has podido superar o no. Hoy sentirás la necesidad de llevar más allá tu relación. La armonía y felicidad de días pasados te movilizarán. No permitas que un puesto laboral que no representa un reto constante para ti estanque tu capacidad de razonar.

Horóscopo chino serpiente

No postergues tu consulta a un profesional a causa de las dolencias que recientemente te han afectado. Hazte un momento para ello. Un ultimátum por parte de tu pareja golpeará tu puerta en el día de hoy. Deberás comenzar a replantearte ciertas conductas. Sacrificios de tiempo atrás finalmente comienzan a dar sus frutos en lo que a lo laboral se refiere. Cosecha tu siembra.

Horóscopo chino tigre

No podrás dejar de lado tu tendencia negativa en los acontecimientos que vivirás en el día de hoy. No te desanimes. Hoy te tocará pasar la jornada en compañía de los familiares de tu pareja. Aprovecha para reforzar vínculos con ellos. Te será imposible delegar las suficientes responsabilidades como para abrirte camino a un fin de semana tranquilo. Resígnate.

Horóscopo chino gallo

No te desanimes con las situaciones que te tocará experimentar en el día de hoy. Todos tenemos jornadas complicadas alguna vez. Jornada especial para iniciar nuevos ritos en la pareja. Procura dejar volar tu imaginación para así cambiar la rutina. No permitas que las palabras denigrantes de ciertos pares laborales malintencionados corrompan tu confianza o autoestima.

Horóscopo chino búfalo

Tu capacidad de manipulación está a flor de piel y hoy lograrás lo que quieras de quien quieras. Pero cuidado, no te abuses. Sientes culpa por lo que le hiciste a tu pareja. No es para menos, no se lo merecía. Ese es un síntoma de cuánto la quieres. Tu mente abierta a distintas propuestas hará que aceptes asociarte a un proyecto que te reportará grandes ganancias.

Horóscopo chino caballo

No pierdas tiempo angustiándote por tus errores del pasado. Mantén tu vista en el futuro y tus pensamientos positivos. Hoy caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras tiene todo lo necesario para ser perpetua. Cultívala al máximo. La clave del éxito no se encuentra en otro lado que no sea en el sacrificio y el trabajo constante. No hay soluciones mágicas.

Horóscopo chino perro

Nubes de tormenta en el horizonte emocional y conflictos con tus pares laborales en el día de hoy. No desesperes, serán pasajeros. No logras llegar al entendimiento con tu pareja, últimamente están chocando constantemente. Paciencia, es sólo una etapa. El querer tener todos los puntos cubiertos y a la perfección hará que tus exigencias laborales aumenten exponencialmente.

Horóscopo chino rata

El horóscopo predice que tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de implementarlo con las personas equivocadas. La creatividad que implementas en otros aspectos de tu vida, aplícala a tu relación de pareja para que no los mate la rutina. Circulan rumores que te alertan sobre la existencia de maniobras dudosas y traiciones. Ten mucho cuidado con quién hablas.

Horóscopo chino cabra

No podrás continuar con tu rutina diaria encerrado en cuatro paredes por mucho más tiempo. Busca salir y distraerte un poco. La jornada será complicada para el amor. Intenta mantenerte distante y tomar las cosas con calma para que no pasen a mayores. Se presentará a tu puerta la oportunidad de adquirir un bien que has estado deseando por mucho tiempo. Aprovéchala.

Horóscopo chino cerdo

Caerás en cuneta que ciertos problemas domésticos no tienen porque pasar a mayores, y lograrás disfrutar del amor. Te será imposible recuperar el amor de tu pareja habiendo atravesado algunos eventos que cambiaron radicalmente tu perspectiva. No puedes esperar que un recién llegado a su puesto laboral se desempeñe sin falla alguna. Asegúrate de ser paciente.

Horóscopo chino conejo

Estar todo el tiempo ocupado en el trabajo para olvidarte de los problemas no es lo mejor. Enfréntalos y busca una solución. Te asusta el hecho de la vida en pareja, pero si para ella es tan importante, inténtalo. Descubrirás un mundo nuevo. Nunca encuentras lo que buscas, nada te satisface. El problema es que no sabes qué quieres. Clarifica tu mente y triunfarás.

Horóscopo chino mono

Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada están llenándote de tensiones y frustración. Busca un cable a tierra. Aprovecha la jornada de hoy para limar asperezas en la relación. Invita a tu pareja a disfrutar de una velada romántica. No cierres tu mente a los cambios solo porque estos pudieran llevarte mucho trabajo. Mantente innovando constantemente.

