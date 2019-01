Horóscopo Chino para hoy 26 de enero

BUEY:

Necesitarás todo el buen humor del que puedas disponer en la jornada de hoy, pues deberás atravesar un sin fin de inconvenientes. Los cambios repentinos de planes no serán entendidos de manera positiva por parte de tu pareja. Tensiones en puerta. Determinaciones difíciles de tomar te esperan durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus instintos.

CABALLO:

Se presentará la chance de desembarazarte de secretos que te han estado atormentando por un largo tiempo. Aprovéchala. Invita a tu pareja a una velada inolvidable. Aprovecha el momento para demostrarle tu amor, el clima será más que propicio. No existen secretos para alcanzar la cima económica, la dedicación, el trabajo y el esfuerzo son la clave para todo.

CABRA:

Jornada ideal para realizar todo aquello que dejaste en suspenso por falta de tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú y tu pareja son el uno para el otro, el complemento perfecto, porque supieron construir una pareja en base a las diferencias. El nivel de vida que llevas excede tus límites. Y por más que compres a crédito, en algún momento deberás pagar tus gastos.

CERDO:

Tendrás noticias por parte de una persona conocida sobre ciertas cuestiones laborales que deberán ser reexaminadas. Las circunstancias de la vida lograrán reunirte con un amor de tu pasado, reviviendo sentimientos que creías superados. Tu mala manera de administrar tus esfuerzos se traducirá en la rebaja sustancial del tiempo libre previsto para mañana.

CONEJO:

Se te presentarán dos caminos y no sabrás cuál tomar. Pide el consejo de un amigo de confianza, no se equivocará. Presta más atención a lo que generas en tu ambiente laboral. Algo dice que allí está la persona que ocupará tu corazón. La ansiedad respecto al futuro puede hacer que dejes escapar algunos detalles importantes. No te distraigas, estate atento.

DRAGÓN:

Contarás con una capacidad de comunicación francamente nula en el día de hoy. Evita caer en discusiones innecesariamente. No pasarás desapercibido en ningún lugar al que asistas en la jornada de hoy. Tus encantos te precederán. Tendrás que utilizar el día de hoy para terminar con ciertas obligaciones si pretendes llegar a tus fechas limites a tiempo.

GALLO:

Lograrás ver las cosas desde un punto de vista completamente nuevo para ti. Aprovecha esta nueva perspectiva para crecer. Toma las cosas con calma con tu nueva pareja. El quemar etapas no traerá la felicidad más rápido a tu vida. Las vicisitudes te acompañarán durante la jornada de hoy. No permitas que opaquen tu desempeño. Se muy cuidadoso.

MONO:

Finalmente podrás disfrutar de una jornada sin demasiadas complicaciones en el día de hoy. Sácale todo el provecho posible. Te convertirás en tu peor enemigo en el día de hoy, cuando te veas siendo presa de tus propios impulsos. Cuidado. No podrás hacer caso omiso mucho más tiempo a las demandas de tus superiores. Evita inconvenientes innecesarios.

PERRO:

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ponte en marcha y termina los trabajos que están pendientes. La relación está en la cuerda floja. Sólo si aprenden a respetarse su individualidad podrán sacar a flote a la pareja. Las soluciones que ayer parecían insuperables, hoy ya no causan efecto. Busca medios alternativos para resolver problemas.

RATA:

Hoy será el primer día del resto de tu vida. Finalmente juntarás valor para cambiar esos aspectos de tu personalidad nocivos. El éxito en el amor, al igual que en cualquier otro ámbito requiere de continuo sacrificio y dedicación. Medítalo. El camino al éxito esta plagado de sinsabores y desengaños. No hay lugar para cobardes en la cima del mundo.

SERPIENTE:

Llegarás a la triste conclusión de que amigos que creías cercanos no han sido del todo honestos contigo. Cuestiónalos debidamente. Deberás poner un freno a las amistades de tu pareja. Sus constantes intromisiones en el vínculo podrían debilitar la relación. Mantente calmo ante los acontecimientos del día. Tus superiores observan constantemente tu proceder. Mantente alerta.

TIGRE:

Comenzarás a salir de una etapa negativa por la que has estado atravesando desde hace ya un tiempo. Paciencia. Procura ser más indulgente y abierto de mente con los gustos y preferencias de tu pareja. Esto ayudará a la relación. No te desesperes al encontrarte con una montaña de trabajo al llegar a tu oficina hoy. Mantente calmo y estarás bien.