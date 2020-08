Horóscopo Chino para hoy 26 de agosto de 2020 ¡checa cómo te irá en este día!

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 26 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Tu vida se ha vuelto como una novela. De pronto eventos increíbles llenan tus días y tus amistades y conocidos asemejan personajes maravillosos. Esto te llena de admiración y de temor al mismo tiempo. ¿Quién sabe que peligros y hazañas le esperan al protagonista de una novela? No lo veas así y afronta esta trama.

Horóscopo chino serpiente

No esperes a los demás. Hay momentos para la paciencia, pero este no es un de ellos. Puedes empezar hoy mismo a implementar por ti mismo/a tus ideas. No tienes que terminar de inmediato ni imponer un récord de velocidad, pero sí ir con paso firme y no detenerte. Paso a paso, centímetro a centímetro verás que las cosas avanzan.

Horóscopo chino tigre

Alguien te ha fallado y debes darle una lección. A veces es necesario, pero tienes duda si aleccionar a alguien es lo correcto. Lo es, pero siempre con amor y nunca como una venganza. Igual que a los niños, a quienes aleccionamos a cada paso con el mayor cariño y la necesaria paciencia, dile a esta persona lo que debió haber hecho con tranquilidad y claridad.

Horóscopo chino gallo

Enfrenta la realidad por cruda que esta sea. A veces hay cosas que no quisiéramos tener que enfrentar y quisiéramos perdernos en un mundo de fantasía o en sueños que nos distraigan. No lo hagas. Es bueno distraerse de vez en cuando pero no se puede vivir en castillos en el aire.

Horóscopo chino búfalo

Algo que prestaste y que ya creías perdido regresará a ti pronto y te traerá grandes intereses. Tu generosidad será recompensada próximamente y tu actitud desinteresada tendrá su propio premio. En esta vida todo tiende a equilibrarse y los que tú beneficiaste te ayudarán a ti en vez.

Horóscopo chino caballo

Buscas una respuesta de los demás que no llega. Has probado ser más eficiente para obtener respuesta y no ha funcionado. Has probado con premios y recompensas y tampoco. Ya no sabes qué hacer y te preguntas si alguna vez lo obtendrás. La respuesta es la actitud. No tienes que esforzarte tanto, sino presentar una cara amable con una sonrisa cálida.

Horóscopo chino perro

Crea lazos afectivos con los que te rodean. La gente te aprecia y te requiere. No debes rechazarlo. No temas a los sentimientos, ya que son sinceros y si tú respondes con la misma sinceridad no habrá falla. El corazón no miente y los lazos que se crean no se destruyen fácilmente.

Horóscopo chino rata

Recibiste un gran golpe de la vida en las últimas fechas. Fue tan grande que ni siquiera lo quieres reconocer como tal y tratas de minimizarlo. No lo hagas ni tampoco te sobrevalores. Como todos los golpes, hay que darse tiempo para recuperarse. Deja por un tiempo las presiones excesivas y no te exijas demasiado.

Horóscopo chino cabra

Te sientes en un estado de confusión y no sabes qué es lo que ocurre. A veces sientes una melancolía enorme como si no supieras ni dónde estás. La verdad es que has llegado a un estado de superación que no esperabas. A base de pequeños sacrificios te has ido mejorando hasta volverte un ser superior a quien eras con anterioridad. Esto hace que no te reconozcas.

Horóscopo chino cerdo

Empieza hoy una nueva tarea. El momento es propicio para un nuevo reto o un nuevo proyecto. Aunque no hayas terminado otras tareas previas o sientas que ya tienes demasiada carga, este día los eventos se han alineado para propiciar tu desempeño. Escoge una tarea simple o compleja dependiendo de cómo te sientas.

Horóscopo chino conejo

Sientes una presencia que te sigue y te preguntas si hay una energía negativa tras de tus pasos o algo que te está acechando. No te asustes, no hay tal. Este es un caso en el que las percepciones engañan y la mente nos juega trucos. Los problemas del pasado han dejado huella y han hecho que sientas cosas que no están ahí en realidad. A todos nos pasa.

Horóscopo chino mono

