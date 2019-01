Horóscopo Chino para hoy 25 de enero

BUEY hoy 25/01/2019

No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso a como de lugar. Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy. Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.

BUEY características del signo.

CABALLO hoy 25/01/2019

Surgirán ciertos inconvenientes que te impedirán asistir a reuniones sociales o familiares planeadas para la jornada. Vivirás momentos muy románticos en compañía de tu pareja en la jornada de hoy. El romanticismo estará de turno. Tu clara irresponsabilidad a la hora de aceptar obligaciones te ha puesto en una situación comprometida. Madura.

CABALLO características del signo.

CABRA hoy 25/01/2019

Finalmente superaras las dudas y juntarás el valor para realizar grandes avances en tu vida personal. Arriésgate. Todo cambio que sea profundo no se dará de la noche a la mañana. Deberás darte más tiempo si quieres que sea permanente. Contarás con la ayuda de pares laborales durante la jornada de hoy, lo que te permitirá terminar antes tus responsabilidades.

CABRA características del signo.

CERDO hoy 25/01/2019

El silencio luego de ciertas discusiones con amigos cercanos está comenzando a complicar la amistad. Resuélvelo. Tu renuencia a aceptar las responsabilidades de una relación estable esta llevándote por mal camino. Medita tus acciones. Tendrás algunos inconvenientes a la hora de recibir la bonificación correspondiente por tus servicios prestados.

CERDO características del signo.

CONEJO hoy 25/01/2019

La solución a ciertas situaciones de tensión con amigos de larga data comienzan a volverse cada vez más lejanas. No puedes cometer error alguno si en tu corazón solo hay amor por tu pareja. Toma la determinación que sientas adecuada. Ciertos comentarios negativos por parte de tus pares laborales causarán cierta tensión en tu ambiente laboral hoy.

CONEJO características del signo.

DRAGON hoy 25/01/2019

Compartirás una tranquila y relajadora jornada en compañía de tus familiares más cercanos en el día de hoy. No podrás culpar a tu pareja por plantearte de mala manera que no estás poniendo atención a la relación. Dialógalo. Lograrás superar un estado de desquicio total al poder dar final a ciertas responsabilidades que te sacaban el sueño.

DRAGON características del signo.

GALLO hoy 25/01/2019

Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti. Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida. Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto.

GALLO características del signo.

MONO hoy 25/01/2019

Tu eficiencia para resolver los problemas será el comentario de tus colegas. Pero ten cuidado, no todos son lo que parecen. Si tu pareja no colma tus expectativas, lo mejor será que termines con la relación. Tú no buscas solamente una compañía. Este momento no es el mejor para cambiar el auto ni para mudarse. Ten paciencia, más adelante las oportunidades serán mejores.

MONO características del signo.

PERRO hoy 25/01/2019

No te apresures a emitir juicios sobre ciertas posturas de tu pareja antes de hacer un mea culpa sobre tus acciones. Te sentirás cargado de energía y amor durante la jornada. Demuéstrale tus sentimientos a tu pareja con una invitación sorpresa. Las disputas con tus superiores estarán a la hora del día durante la jornada de hoy. No te dejes llevar por los impulsos.

PERRO características del signo.

RATA hoy 25/01/2019

No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado. La distancia comenzará a hacer mella en la comunicación de la pareja, asegúrate de buscar una solución a esto. Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tu áreas de trabajo. Asume tus responsabilidades.

RATA características del signo.

SERPIENTE hoy 25/01/2019

Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista. Has llegado al punto en que las relaciones ocasionales no te llenan como antes. Busca una pareja estable que sepa amarte. No te dejes llevar por las emociones cuando enfrentes discusiones con tus pares laborales. No les des armas para perjudicarte.

SERPIENTE características del signo.

TIGRE hoy 25/01/2019

Te descubrirás completamente cambiado en tu forma de encarar la vida, gracias a la influencia de tus seres queridos. Las constantes riñas están comenzando a afectar la dinámica de la pareja de una manera cada vez más notable. Cuidado. Todo se dará sin mayores inconvenientes durante la jornada de hoy, procura no atrasarte en tus labores profesionales.

TIGRE características del signo.