Horóscopo Chino para hoy 24 de febrero de 2020

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BÚFALO

No dejes que ciertas situaciones que vivirás durante la jornada pasen a mayores. La clave esta en la serenidad. Apégate a tus determinaciones de vida. Deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones de una forma u otra. Que los recientes eventos negativos no te hagan abandonar tus objetivos y metas a largo plazo. No cejes en tus esfuerzos.

CABALLO

Deberás lidiar con las recientes acciones francamente imperdonables por parte de tu pareja en el día de hoy. Hazte valer. No permitas que la depresión asalte tu corazón debido a los recientes acontecimientos en tu vida amorosa. No cejes. La rutina laboral del día de hoy se desarrollará sin mayores complicaciones abriendo la puerta de un fin de semana reparador.

CABRA

Lograrás dejar atrás una etapa complicada en tu vida, llena de penas y lagrimas. Se acaba la noche para ti. Dedica este día al descanso y a la familia. Disfruta junto a tu pareja de un fin de semana tranquilo y familiar. No dejes que le miedo obstaculice tu destino. Deberás aprender a tomar determinaciones con mayor confianza.

CERDO

Asume tus responsabilidades y no dejes que nadie te diga lo que debes hacer. Demuestra que tienes talento y sabes usarlo. Tu pareja está decepcionada de ti, porque no te involucras en la relación. Haz un esfuerzo por mejorar si no quieres perderla. Tus relaciones laborales no pasan por el mejor momento. Surgen algunas diferencias de criterio que serán insalvables.

CONEJO

Te sentirás profundamente negativo en la jornada de hoy. Todo parecerá ir de mal en peor para ti. Levanta el animo. Encontrarás la forma de exponer a tu pareja ese problema familiar que tanto te inquieta. Recibirás el apoyo que necesitabas. Te verás forzado a interactuar con nuevas herramientas laborales en la jornada. Mantén tu mente abierta al cambio.

DRAGÓN

Los asuntos domésticos que estaban pendientes, se resolverán de manera satisfactoria. Pero surgirán problemas familiares. Si ambos se lo proponen, podrán iniciar una convivencia agradable en donde la sinceridad será lo que guíe a la pareja. Los juegos de azar son una gran alternativa para obtener dinero fácil. Tendrás suerte, pero que no se haga vicio.

GALLO

Cada día se hace mayor la tensión generada entre tu y tus vecinos, deberás encontrar la manera de negociar ciertos factores. Hoy te sentirás ignorado por tu pareja. No acudas a reproches para llamar su atención. Acércate a ella y averigua que ocurre. Jornada negativa a nivel económico la de hoy. Evita incurrir en gastos innecesarios a menos que la situación lo amerite.

MONO

La invitación de un viejo amigo a su casa te llenará de alegría. Sentirás que el lazo de amistad que los unía sigue intacto. Conseguirás que esa persona importante para ti acepte salir contigo. Disfruta a pleno de cada minuto de la velada. Todo transcurrirá sin mayores inconvenientes en la jornada de hoy. Procura no posponer la conclusión de ciertos trabajos.

PERRO

Experimentarás algunos malos momentos debido a idiosincrasias propias de personas de tu ambiente hogareño. Haz lo posible por sortear este obstáculo momentáneo en la relación Utiliza cada medio a tu alcance para hacerlo. Deberás realizar cada tarea en tu ambiente laboral a conciencia si pretendes cumplir con tus planes para la jornada.

RATA

Jornada de reuniones familiares. No dejes que las palabras de ciertas personas indiscretas afecten tu temperamento. Deberás decidir si continuar en una relación sin futuro o te arriesgas a vivir la vida en soledad nuevamente. Pasarás gran parte de la jornada de hoy encerrado en el hogar, poniéndote al día con los trabajos atrasados.

SERPIENTE

Sentirás la presencia indiscutible de los recuerdos de personas que no se encuentran más a tu lado. No dejes que esto de deprima. No encontrarás en la recién conocida persona aquello que buscas en una pareja estable. No eleves mucho tus esperanzas. Haz llegado al limite de tu tolerancia con las incompetencias de tus pares laborales. Asegúrate de hacerlo notar.

TIGRE

No será una jornada precisamente positiva para todo tipo de aspectos financieros o económicos. No des lugar a errores. Poco a poco lograrás entregarte de cuerpo y alma a esa persona especial que conquisto tu corazón. Deja las dudas de lado. Deberás demostrarle a algunos pares laborales inescrupulosos que no aceptarás ciertas conductas por más tiempo.

