Horóscopo Chino para hoy 24 de agosto de 2020 ¡así te irá en este día!

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 24 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Hay una persona que quiere dominarte y tenerte bajo su poder. Esto es tan evidente que ni siquiera lo dudas ya. Cada vez que te contradice, cada observación que te hace está destinada a minimizar tus opiniones y ejercer sobre ti su voluntad. Esto es en realidad una manifestación de su debilidad. Como no puede dominar su propia persona trata de dominar otros.

Horóscopo chino serpiente

Cuando las cosas iban de modo perfecto y tenías el viento a tu espalda, el destino te da un revés. Justo ahora que todo iba tan bien y que tanta falta te hacía que todo fuera tranquilo, se aparece este escollo en tus planes que amenaza con echarlo todo a perder. No lo veas así. Los obstáculos son sólo indicativos de tu avance y no hay camino que sea perfectamente liso.

Horóscopo chino tigre

Has estado esperando que algo ocurra sin que nada pase. Has tenido toda la paciencia necesaria y hasta más de la jamás creíste tener y sin embargo ese evento que esperas y que tanto necesitas no llega. Ha llegado el momento de dejar de esperar y propiciar tú mismo ese evento. Si no ha llegado es porque el universo te está avisando que es momento de ponerte tú en acción. Toma la iniciativa y di lo que buscas abiertamente.

Horóscopo chino gallo

Suaviza tu temperamento. Has atravesado por tiempos difíciles y con justa razón se te ha hecho un carácter más fuerte. Sin embargo no necesitas mostrar esta cara todo el tiempo. No todos son enemigos en potencia ni hace falta tratarlos como tales. Inclusive, con la gente que te acarrea conflictos es a veces más productiva una actitud suave pero firme que un ataque manifiesto.

Horóscopo chino búfalo

Refuerza tus propios valores y ten confianza en tus principios aunque no compartan estos con los demás. Vivimos en una sociedad que tiende a censurar a los que piensan diferente y eso te ha hecho pensar que debes de ocultar lo que verdaderamente piensas. No lo hagas. Dilo y busca otras personas que piensen como tú.

Horóscopo chino caballo

Sientes que los problemas te han cortado las alas y no podrás levantar más el vuelo. Como una ave en las garras de un halcón, las influencias y los conflictos te han golpeado de un modo que crees que no podrás volver a buscar tus metas ni atreverte a salir sin ponerte a temblar. No lo veas así. Date un tiempo para recuperarte, pero lo antes posible sal de nuevo a la calle e intentado de nuevo.

Horóscopo chino perro

La alegría se te desborda, aunque trates de ocultarla. Tu carácter es de esta naturaleza, aunque las presiones te hayan tratado de cambiar y hayas tenido que esconder tu naturaleza para estar de acuerdo con las circunstancias. No te reprimas. Deja salir tu alegría y ríe y canta en público cuando así lo sientas.

Horóscopo chino rata

Hay una persona cerca de ti que te hace sentir escalofríos. Su temperamento es tan frígido que tiemblas tan sólo con acercarte y te preguntas cómo puedes convivir con alguien así sin congelarte. La respuesta está en tu calidez natural. Acércate con una sonrisa y toda la amabilidad de la que eres capaz y verás que esta persona se derrite poco a poco ante tus atenciones.

Horóscopo chino cabra

Así como hay días en que sientes que tu vida va demasiado rápido, igualmente hay periodos en los que sientes que todo se ha detenido. Este es uno de ellos. Te parece que todo está atorado, ni moverse un ápice ni lograr nada y sin siquiera retroceder. No es así. El movimiento nunca termina y las cosas se están desplazando, aunque no lo veas. Aprovecha para reponer energías ya que las cosas se mueven por sí solas.

Horóscopo chino cerdo

Hoy se cumple un ciclo de tiempo desde un evento que te marcó como persona y empieza para ti una nueva era. Tus ciclos naturales no tienen necesariamente que cumplirse en periodos de años, meses o semanas como otros fenómenos. Están regidos por un orden secreto del Universo, no sólo de los movimientos del Sol y los planetas, sino de la energía que rige el cosmos.

Horóscopo chino conejo

Hay alguien que te pretende sin que tú buscaras esos avances amorosos o siquiera los desearas. A veces quisiéramos que sólo la gente que nos atrae se nos acerque, pero no siempre es así. Esta es una de esas ocasiones. Tienes que poner freno a esto sin dañar a esta persona. Con toda la amabilidad y cordialidad hazle ver a esta persona tus sentimientos.

Horóscopo chino mono

Tu lema podría ser "al mal tiempo, buena cara." Te caracterizas por sobrellevar los peores problemas con la mejor actitud y tu temperamento te hace ser la piedra en la que todos se apoyan cada vez que hay una crisis. Por desgracia esto también te desgasta y te has cansado de ser el apoyo de todos cuando hay un problema. Esto pasará.

