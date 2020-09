Horóscopo Chino para hoy 23 de septiembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 23 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Este día es un compás de espera en tu vida. Le preguntaron a un compositor cual era la utilidad de poner pausas en su música. El compositor contestó "porque este silencio hará ver la música que sigue más hermosa." Así será el día de hoy para ti. Te dará una perspectiva nueva a los eventos que seguirán en tu vida.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Espera en estos días tener un rencuentro con alguien a quien no veías en mucho tiempo. Si has oído la expresión "el mundo es un pañuelo" este será el caso para ti muy pronto. Verás que la gente que conoces tiende a acabar cerca de ti y que es cuestión de abrir bien los ojos para ver como todo se correlaciona.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Piensa en la posibilidad de empezar un nuevo negocio. Le preguntaron a un millonario cual era el mejor modo de iniciarse en los negocios. El millonario dijo "con un puesto de limonada. Sólo empezando desde abajo uno entiende como funcionan en verdad los negocios."

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Sientes que tu vida es una prueba de aguante. Observa a los corredores de Maratón. Nunca empiezan rápido, sino que van paso a paso midiendo sus fuerzas. Incluso cuando entrenan lo más importante es administrar su energía para que los lleve hasta el final del camino. Piensa que la vida te está preparando del mismo modo para resistir.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Muéstrate como eres ante la persona que amas. Un novio arreglaba todos los detalles antes de la boda. La novia le dijo "hay un detalle que aún te falta por arreglar y es verme con rizadores en el pelo y bata como me veo a diario al despertarme. Si soportas verme así y aún quieres casarte conmigo, entonces puedes confirmar la boda."

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Recuerda hoy tu infancia y encontrarás la sencillez que te está haciendo falta. Recuerda como eran los días en el patio de recreo de la escuela primaria y qué tan fácil era hacer amigos o encontrar con quien jugar. ¿Por qué tendría que ser más difícil ahora? Busca nuevas personas con la misma naturalidad y sencillez.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

No puedes evitar tus emociones. Hay una historia contemporánea que habla de un robot que aprendió a sentir emociones. Sus diseñadores lo habían programado para asistir a los humanos en todo lo posible y el robot se dio cuenta que no podía comprender ni ayudar a los humanos si no sentía como ellos.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Deja esas culpas inútiles. Un anciano empujaba una carretilla con pesados ladrillos. Un niño el preguntó para qué los ladrillos y el anciano dijo "para equilibrar la carretilla." El niño preguntó para qué era carretilla y el anciano dijo "para llevar los ladrillos." Así son las culpas.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Si te aíslas de los demás tarde o temprano te dejarán atrás. Había un reino que se consideraba tan adelantado que decidió cerrar sus fronteras al resto del mundo. Después de 100 años descubrieron con sorpresa que el mundo había evolucionado mientras que ellos seguían viviendo como antes. Un consejero dijo "parece que un mundo de ignorantes son más sabios que un solo reino de genios."

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Aprende a detectar las señales de peligro. Un instructor en la marina comenzaba sus clases enseñándoles a los futuros marineros todo sobre los triángulos. Uno de ellos preguntó "¿qué tiene que ver la geometría con la vida en el mar?" El instructor contestó "el que reconoce un triángulo a lo lejos reconocerá la forma de la aleta del tiburón.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Las preocupaciones no te permiten hallar verdaderas soluciones. Al tomar el trono, un príncipe juntó a los sabios del reino y dijo "necesito once consejeros. Diez de ellos para que piensen las soluciones a los problemas y uno de ellos para que se preocupe por los otros diez y les quite esa distracción de la cabeza."

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Observa las vidas de otros y verás que aprendes algo de cada quién. Un hombre que viajaba en autobús decidió platicar con todos sus compañeros de viaje. Sus vidas le parecieron fascinantes. El chofer interrumpió la plática para preguntarle al hombre cual era su destino. El hombre dijo "mi destino era conocer a todas estas personas."

Mono así te irá en el 2020